Bei Renovierungsarbeiten an älteren Immobilien können gesundheitsschädliche Schadstoffe wie Holzschutzmittel oder Asbest freigesetzt werden. Was also tun?

Dauer 07:19 min Sendezeit 20:15 Uhr Sender SWR Fernsehen Schadstoffe: Gesundheitsgefahren beim Renovieren Vorsicht beim Immobilienkauf: Bei Renovierungsarbeiten können gesundheitsschädliche Schadstoffe freigesetzt werden. Was also tun? Marktcheck berichtet von Betroffenen. Tipps für die Renovierung von Altimmobilien Was kann man tun, wenn man den Verdacht hat, dass die eigene Immobilie mit Wohngiften belastet ist? Unsere Tipps helfen all jenen weiter, die vor vielen Jahren selbst die gefährlichen Stoffe in ihrem Haus verwendet haben, da es damals so üblich war und all jenen, die eine Altimmobile erwerben wollen. Inhaltsverzeichnis:

Holzschutzmittel – die oft unerkannte Gefahr

Asbest – die oft unterschätzte Gefahr

Das Sachverständigen-Gutachten: Schutz vor gesundheitlichen und finanziellen Gefahren