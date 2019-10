Ob weiß oder rot: Tafeltrauben sind ein Genuss. Doch gleichzeitig ist ihr Ruf durch Rückstände von Pestiziden belastet. Wir machen eine Stichprobe mit acht Supermarkt-Produkten.

Die Kandidaten im Check

Der Labortest: Mehrfachrückstände in den meisten Produkten

Tafeltrauben haben den Ruf, mit vielen verschiedenen Pestiziden belastet zu sein. Deshalb wollten wir herausfinden, wie die Situation aktuell ist. In unserem Auftrag hat ein Speziallabor für Obst und Gemüse, in acht Proben Tafeltrauben aus deutschen Supermärkten und Discountern nach Pestiziden und anderen Stoffen gefahndet.

In Deutschland sind mehr als 50 verschiedene Pflanzenschutzmittel zum Anbau von Tafeltrauben zugelassen. Mehrfachrückstände sind zwar nicht verboten. Doch da Wechselwirkungen auf die Gesundheit noch nicht ausreichend geklärt sind, ist der Einsatz vieler verschiedener Pestizide unerwünscht.

In Sonderuntersuchungen wurden die Proben außerdem auf weitere Stoffe untersucht: auf den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat, auf den Konservierungsstoff Schwefeldioxid sowie auf Phosphonsäure, die wiederholt in Bio-Produkten nachgewiesen wurde.

In allen konventionell erzeugten Produkten aus unserer Stichprobe fanden sich Mehrfachrückstände. Dennoch waren alle Produkte verkehrsfähig, da die Rückstandhöchstgehalte unterschritten wurden. Das Totalherbizid Glyphosat sowie der Konservierungsstoff Schwefeldioxid wurden in keiner Probe nachgewiesen.

Zwei türkische Produkte (jeweils die hellen Trauben von Edeka und Real) fielen durch eine besonders hohe Anzahl an Rückständen auf: In einer Probe fanden die Chemiker acht, in einer weiteren Probe zehn Rückstände von zum Teilv sehr giftigen Pestiziden. Auch wurden in diesen Proben umstrittene Neonicotinoide nachgewiesen, die in einer Risikobewertung der EFSA als besonders gefährlich für Honigbienen eingestuft wurden.

Bio ist tatsächlich bio

Erfreulich: Die beiden Bio-Produkte in unserer Stichprobe waren tatsächlich „bio“. Eine Probe war frei von Rückständen, die andere enthielt einen Rückstand des im Ökologischen Landbau nach EU-Bio-Siegel zugelassenen Wirkstoffs „Spinosad“. Nach Bioland- und demeter-Richtlinien darf das Mittel jedoch nicht eingesetzt werden.

„Spinosad“ wird aus einem natürlich vorkommenden Bodenbakterium hergestellt und dient zur Bekämpfung der japanischen Kirschessigfliege. Der Schädling befällt zumeist rote Früchte und richtet im Wein- und Tafeltraubenbau seit mehreren Jahren großen Schaden an.

Blindverkostung: Bio ist auch Geschmackssieger

In einer Blindverkostung bewerteten vier Kenner den Geschmack der Trauben: Obsthändlerin Tatjana Böhmer, Traubenfan Natalie Jende, Großhändler Manfred Böhmer und Obstbauer Gerd Moog. Obwohl optisch nicht so überzeugend, fanden die Tester die roten Bio-Trauben der Marke „Naturgut Bio-Helden“ von Penny geschmacklich einhellig besonders herausragend.

Geschmacklich können drei Produkte die Tester überzeugen. SWR

Gesamtergebnis