Aus rechtlichen Gründen sind wir derzeit verpflichtet, eine um 49 Sekunden gekürzte Version ohne einen Teil der Testergebnisse aus dem Labor zu zeigen. Wir prüfen gerade juristische Schritte.

Der Markt mit den Nahrungsergänzungsmitteln boomt. Die Produkte gelten als Lebensmittel und müssen im Gegensatz zu Arzneimitteln nicht zugelassen werden.

Die Vermarktung findet auch über Social Media statt. Als Freundschaftsanfragen getarnt, geht es tatsächlich um den Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln.

Was bringen die Juice Plus+ Nahrungsergänzungsmittel, die teilweise auch von Ärzten beworben werden? Kann man wirklich so viel Geld mit dem Vertrieb der Juice Plus+ Nahrungsergänzungsmittel verdienen? mehr...