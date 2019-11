per Mail teilen

Nicht alles, was an speziellen Motto-Tagen lautstark beworben wird, ist wirklich ein Superschnäppchen. Manches war sogar schon mal billiger – das zeigen Preisvergleichsportale.

Vor allem Produkte aus den Bereichen Technik, Elektronik und Haushalt sind zum sogenannten Singles Day am 11. November reduziert. Vom Profi-Akku-Bohrer über die Waschmaschine bis hin zu Bluetooth-Kopfhörern, Handys oder Soundbars für den Fernseher ist alles dabei.

Am Singles Day ist nicht alles ein Schnäppchen was glänzt

Doch Vorsicht! Nicht alles, was heute so lautstark beworben wird, ist wirklich ein Superschnäppchen. Manches war sogar schon mal billiger. Das sieht man, wenn man die Preisvergleichsportale im Netz anschaut und sich dort die Preisverläufe genauer betrachtet. Das empfehlen übrigens auch Verbraucherschützer. Wer sich heute durch die Werbeversprechen spontan zum Kauf verleiten lässt, zahlt meistens drauf. Lieber in Ruhe überlegen, ob man wirklich etwas Neues braucht, Preise vergleichen und abwägen.

Dauer 0:47 min Beim Spontankaufen zahlt man oft drauf In China bescherrt der Singles Day seit Jahren Händlern Rekordumsätze. Weltweit versuchen Händler an diesen Erfolg anzuknüpfen.

Auch beim Black Friday aufpassen

Das gleiche gilt übrigens auch für den so genannten Black Friday Ende November. Auch das ist eine Werbeaktion der Online-Händler, um Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen. Rund ums Weihnachtsfest, wo bei vielen der Euro lockerer sitzt als sonst. Dessen sollte man sich bewusst sein, keiner muss heute irgendetwas kaufen.

Besser nach Weihnachten kaufen

Nach Weihnachten werden die allermeisten der jetzt beworbenen Artikel vermutlich deutlich günstiger sein, still und leise – ganz ohne marktschreierische Single Days-, Cyber Week- oder Black Friday-Getue.