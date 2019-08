Die Sparkassen in Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr 73 Filialen geschlossen. Der Sparkassen-Präsident Peter Schneider bewertet dies aber nicht als Rückzug aus der Fläche. Die Kunden würden aber verstärkt die Filiale Internet besuchen. Die Sparkassen haben deshalb in viele Online Anwendungen investiert, Fotoüberweisung, Echtzeitüberweisung, Bezahlen per Handy. Wie ihre Kunden leiden auch die Sparkassen unter den niedrigen Zinsen. Der Gewinn ist deshalb im vergangenen Jahr um rund 50 Millionen Euro gesunken. Sparkassen-Präsident Schneider kritisiert die niedrigen Zinsen: "Wenn es jetzt zu einem Abschwung kommt hat die Europäische Zentralbank kaum mehr eine Möglichkeit gegen zu steuern", sagte er bei der Vorlage der Bilanz in Stuttgart. Die Zinsen zu senken ist in der Krise ein bewährtes Mittel um die Konjunktur anzukurbeln. Doch von Krise sehen die Sparkassen noch keine Spur. Die Unternehmen in Baden-Württemberg haben auch im vergangenen Jahr kräftig Kredite aufgenommen und auch der Januar fiel gut aus, so der Sparkassen-Präsident. mehr...