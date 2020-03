Was passiert Beschäftigten und Selbstständigen, wenn sie wegen eines Coronavirus-Verdachts in Quarantäne geschickt werden? Wer zahlt dann den Lohn oder Verdienstausfall?

Wenn die Quarantäne offiziell vom Gesundheitsamt angeordnet wurde, zahlt in der Regel der Arbeitgeber. Das funktioniert wie bei der normalen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Bei der Quarantäne kann sich allerdings der Arbeitgeber das Geld im Nachhinein wieder von den Behörden zurückerstatten lassen.

Auch Selbstständige und Freiberufler gehen im Fall einer offiziell verhängten Quarantäne nicht leer aus. Sie erhalten nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten Geld für ihren Verdienstausfall. Leider ist es da nicht so einfach wie bei Angestellten. Freiberufler und Selbstständige müssen sich nämlich persönlich direkt an das Gesundheitsamt wenden, um eine Entschädigung für ihren Verdienstausfall zu erhalten. Diese Entschädigung wird nach den letzten Jahreseinnahmen, die beim Finanzamt gemeldet wurden, berechnet.

Wer sich krank fühlt und vermutet sich angesteckt zu haben, sollte auf keinen Fall in Eigenregie zuhause bleiben, sondern definitiv beim Arzt anrufen und gegebenenfalls hingehen.

Selbst eine Quarantäne ist aber kein Freibrief dazu, nicht zu arbeiten. Das gilt nur für diejenigen, die an einer Maschine oder am Bau arbeiten. Wer aber eine Tätigkeit hat, in der Homeoffice grundsätzlich möglich ist, und seine Arbeitsmittel zur Verfügung hat, der muss auch in Quarantäne von zuhause aus arbeiten – mit Dienstlaptop und sämtlichen Unterlagen theoretisch sogar von der Isolierstation im Krankenhaus aus. Das gilt allerdings nur, solange derjenige nicht infiziert und damit offiziell krank geschrieben ist.

In der Regel bekommen die Beschäftigten auch weiterhin ihren Lohn, weil ihnen kein Nachteil entstehen darf, wenn sie ohne eigenes Verschulden nicht zur Arbeit kommen können. Das ist bei einer Kindergartenschließung wegen des Coronavirus wohl der Fall. Allerdings nur, wenn das Kind nicht anderweitig betreut werden kann – zum Beispiel durch die Großeltern. Und eine lange Zeit geht das natürlich auch nicht. Maximal fünf Tage, schätzungsweise, sind OK. Sollte eine Schule oder ein Kindergarten länger zu haben, müssen Eltern sich die Betreuung aufteilen.



Hat sich das Kind tatsächlich angesteckt, sollte man sich das durch ein Attest vom Arzt bescheinigen lassen. Dann kann der oder die Beschäftigte freigestellt werden. Für alle, die mit ihrem Kind in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, muss der Arbeitgeber aber den Lohn fortzahlen. Denn hier bekommen Eltern für ein Kind unter zwölf Jahre bis zu fünf Tage lang Geld von der Krankenkasse. Privatversicherte kriegen das nicht. Da ist dann wieder der Arbeitgeber in der Pflicht.

Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass Eltern eines an Corona erkrankten Kindes sowieso vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt würden. Auch dann muss der Arbeitgeber den Lohn fortzahlen. In dem Fall kann er das Geld aber vom Gesundheitsamt zurückfordern.

Der Chef kann von Urlaub in Risikogebiet abraten

Grundsätzlich ist Urlaub Privatsache, geht also den Arbeitgeber nichts an. Aber es gibt auf der anderen Seite das Arbeitsschutzgesetz, das Arbeitgeber dazu verpflichtet, die Gesundheit aller Beschäftigten sicherzustellen. Der Chef darf also von Privatreisen in Risikogebiete abraten. Er darf bei der Rückkehr fragen, ob der Beschäftigte in einem solchen Risikogebiet war, und dann Maßnahmen anordnen, wie den Besuch beim Betriebsarzt oder die Ansage, aus Sicherheitsgründen erstmal zuhause zu bleiben. Und es gibt wohl schon Unternehmen, die das Gesetz noch drastischer auslegen und vor Urlaubsantritt ein Gespräch mit der Führungskraft einfordern. Es gibt also keine gesetzlich verankerte Urlaubsmeldepflicht, aber ich würde ganz klar dazu raten, das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen. Einfach um hinterher jede Verwicklung und jeden Ärger zu vermeiden.

Hier gibt es bisher noch die größten Unsicherheiten. Klar ist: Firmen, die die Arbeitszeit verringern müssen, weil Lieferungen ausfallen, können Kurzarbeit beantragen. Das gilt auch, wenn der Betrieb vorübergehend geschlossen werden muss. Denkbar sind außerdem Notkredite für Unternehmen, die durch das Coronavirus in eine Schieflage geraten. Oder Entschädigungszahlungen im Nachhinein. Das können wir uns vorstellen wie nach dem Dürresommer 2018. Bund und Länder haben insgesamt bis zu 340 Millionen Euro gezahlt, um einen Teil der Dürre-Schäden auszugleichen. Solche Maßnahmen wären auch für Corona denkbar. Genaue Pläne hat die Regierung aber noch nicht vorgestellt.