„Was ich schade finde ist, dass wir nicht mehr so feste Teams haben. Früher war es so, dass zu bestimmten Zügen immer das Servicepersonal in der Gastronomie gleich war und auch die Kontrolleure, so dass man zu denen ein sehr gutes Verhältnis entwickelt hat. Das war schön, man hat sich auch schon auf die Teams gefreut.“

Sönke Asmussen, Bahnpendler