Betrüger versuchen auch zum Black Friday, Verbraucher mit gefälschten Online-Shops über den Tisch zu ziehen. Wir haben die wichtigsten Tipps für Sie, um Fake-Shops zu erkennen.

Beim Shoppen im Internet kann es leicht passieren, dass Verbraucher auf Kriminelle hereinfallen. Denn mittlerweile gibt es immer mehr sogenannte Fake-Shops: Die Online-Shops sehen täuschend echt aus, allerdings wollen die Betrüger nur erreichen, dass die Kunden Geld im Voraus überweisen. Denn Ware wird an die Kunden im Normalfall nicht verschickt.

Tipp 1: Erste Anhaltspunkte liefert das Impressum

Jeder Online-Händler muss auf seiner Homepage ein Impressum haben, in dem unter anderem Kontaktdaten wie E-Mailadressen oder Telefonnummern aufgelistet werden. Fehlen diese Daten oder ist gar kein Impressum vorhanden, handelt es sich in den meisten Fällen um Betrüger. Allein auf das Impressum sollten sich Kunden im Netz aber nicht verlassen, da mittlerweile viele Fake-Shops das Impressum fälschen.

Tipp 2: Dubiose Internetadressen erkennen

Teilweise können Verbraucher Fake-Shops auch an der Internetadresse erkennen. Denn oft nutzen die Betrüger die Internetadressen bekannter Marken und fügen anschließend eine weitere Domain-Endung wie zum Beispiel ".de.com" ein. Oder sie registrieren eine Internetadresse, die der originalen Domain sehr ähnelt – zum Beispiel Adidass.de oder Amazon1.de.

Dauer 0:34 min Fake-Shops sehen immer professioneller aus Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sagt, dass die Betreiber von Fake-Shops immer raffinierter vorgehen.

Tipp 3: Betrüger setzen auf Vorauskasse

Wenn ein Händler nur die Zahlungsweise per Vorauskasse anbietet, sollten Kunden nichts in diesem Online-Shop bestellen. Denn das Geld wird überwiesen, bevor die Ware beim Kunden ankommt. Häufig bieten Fake-Shops zu Beginn des Zahlvorgangs zwar viele Bezahlmethoden an, doch am Ende bleibt nach Angaben der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz häufig nur die Zahlungsweise per Vorauskasse übrig. Oft begründen die Online-Händler dies mit technischen Schwierigkeiten, warum Kunden das Geld im Voraus überweisen sollen.

Tipp 4: Schlau machen über den Shop

Wer sich unsicher ist, ob ein Shop seriös ist, sollte sich mehr Informationen über den Händler besorgen. Am schnellsten geht das mit einer kurzen Google-Suche, denn möglicherweise sind bereits andere Verbraucher auf den Shop hereingefallen. Außerdem gibt es im Netz Webseiten, auf denen Fake-Shops aufgelistet sind – zum Beispiel die Watchlist-Internet.

Tipp 5: Gütesiegel überprüfen

Mit einem Gütesiegel werden Shops ausgezeichnet, die seriös sind. Die Verbraucherzentralen empfehlen die Webseite Internet-Gütesiegel, auf der vertrauenswürdige Siegel aufgelistet sind. Bewährt hat sich das Trusted-Shops-Siegel, das allerdings auch immer häufiger gefälscht wird. Auf der Homepage von Trusted Shops können Verbraucher nachschauen, ob der ausgesuchte Online-Händler auch wirklich ein solches Gütesiegel erhalten hat.