22.04.2022

BmE_70 Jahre Baden-Württembergische Wirtschaftsgeschichte

70 Jahre Baden-Württemberg. Das sind auch 70 Jahre Wirtschaftsgeschichte. Denn vor allem für die Innovationskraft von Unternehmen wie die Autobauer- und Zulieferer Mercedes, Bosch oder Porsche aus Stuttgart, den IT-Konzern SAP aus Walldorf oder die Handelsriesen DM aus Karlsruhe und Lidl aus Neckarsulm wird Baden-Württemberg in der ganzen Welt geschätzt (und vielleicht auch ein wenig beneidet). 70 Jahre Baden-Württemberg, das sind also zuallererst mal 70 Jahre Wirtschaftspower, doch das war längst nicht immer so – Lutz Heyser: