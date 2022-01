Was können betroffene Mercedes-Fahrer nun tun?

Nun ihnen bleibt wohl nichts anderes übrig, als auf einen Werkstatt-Termin zu warten. Denn selbst bei sicherheitsrelevanten (Gefahr für Leib und Leben) Produktfehlern besteht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kein Anspruch auf die Kosten für die Umrüstung oder die Reparatur des Produkts bzw. die Übernahme der Kosten. Und das gilt auch für ein Ersatzfahrzeug o.ä.. Der Hersteller, also in diesem Fall Mercedes-Benz, hat seiner Pflicht auf dem Produkthaftungs- bzw. Produktsicherheitsrecht mit der Warnung genüge getan. Ob der Kunde dem nachkommt, ist letztlich seine Sache. So sieht es auch der ADAC, den ich dazu gefragt habe. Aber auch dort heißt es: Es bestehe weder eine Verpflichtung zur Bereitstellung einer Lösung (was der Kfz-Hersteller aber macht), noch die Pflicht zur Kostenübernahme (die der Hersteller wohl auch unternimmt). Im schlimmsten Fall kann der Eigentümer bzw. Halter sein Fahrzeug längerfristig nicht nutzen und hat deswegen aber keine Ansprüche gegen Hersteller, so die ADAC-Juristen.