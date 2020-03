Mehr Infektionen, mehr Verunsicherung. Im SWR-Bürgertalk „mal ehrlich...“ wurde am Mittwochabend im SWR Fernsehen diskutiert über die Frage „Wie gefährlich ist Corona?“.

„Unser Alltag, unser Leben verändert sich - wegen Corona“, das sind die Worte von Moderator Florian Weber zum Einstieg in den SWR Bürgertalk „mal ehrlich ... wie gefährlich ist Corona?“ am Mittwochabend. Und Weber macht dann auch gleich ohne Umschweife klar, dass sich die Sendung, die aus der alten Feuerwache in Mannheim gesendet wird, ebenfalls an die besonderen Umstände anpasst. Gesendet wird bereits um 20.15 Uhr und statt 60 Minuten gibt es 90 Minuten Corona-Talk. Die Wichtigkeit und Brisanz des Themas ist also klar definiert - von Anfang an.

Kurz weist der Moderator noch daraufhin, dass sich alle Zuschauer im Studio die Hände gewaschen und keinen Kontakt zu infizierten Personen gehabt haben - dann geht es auch schon los.

Virus gefährlich für Alte und Menschen mit Vorerkrankungen

„Wie gefährlich ist Corona?“, die erste Frage geht an Professor Dr. Bodo Plachter, Virologe am Uniklinikum Mainz. „Die meisten Personen müssen keine Angst haben vor Corona - vor allem jüngere Menschen nicht und Kinder auch nicht“, stellt der Mediziner klar. Gefährlich werde das Virus für ältere und sehr alte Menschen und solche mit Vorerkrankungen, wie zum Beispiel mit einer Herzschwäche, erklärt der Experte. Er weist auch darauf hin, dass es sich anders als bei der Grippe, bei dem Coronavirus nun um eine Pandemie handelt, die sich unkontrolliert über Kontinente hinweg verbreite und für die es derzeit keine medikamentöse Behandlung gebe. Durch diese Entwicklung könne unser Gesundheitssystem überlastet werden und dies zu vielen Todesfällen führen.

Prof. Dr. Bodo Plachter forscht und lehrt am Institut für Virologie der Universitätsmedizin Mainz. SWR

Für „absolut sinnvoll" hält der Virologe die Absage großer Veranstaltungen: „Damit können wir Zeit gewinnen, den Ausbruch des Virus verlangsamen und stabilisieren damit unser Gesundheitssystem“, betont Professor Plachter. Deutlich macht der Virologe auch, dass das Virus sich in Italien schon seit Mitte Januar verbreitet haben muss, unbemerkt: „Damals war das eine Krankheit irgendwo in China, ganz weit weg von Europa.“ In Italien habe man den Zeitpunkt verpasst, das Virus einzudämmen. Der Virologie spricht von vier bis sechs Wochen, in denen das Virus in Italien Zeit hatte, sich unbemerkt auszubreiten. In Italien laufe man der Situation nun hinterher. In Deutschland habe man das Virus frühzeitig erkannt und könne es nun eindämmen.

Der Staat ist in der Pflicht: Es fehlt an Schutzkleidung

Allgemeinarzt Dr. Werner Baumgärtner aus Stuttgart beschreibt die Ängste der Menschen: „Sie stehen vor der Praxis und wollen wissen, ob sie erkrankt sind.“ Das Problem sei, sobald er einen Fall diagnostiziert habe, müsse er die Praxis schließen, um andere Patienten vor der Ansteckung mit dem Virus zu schützen. Theoretisch seien Arztpraxen auf Coronavirus-Fälle vorbereitet. Es fehle aber an Schutzkleidung und an Schutzbrillen. Er selbst sei im Baumarkt gewesen und habe sich da eine Schutzbrille gekauft.

Dr. Baumgärtner unterstreicht, Papiermasken schützten überhaupt nicht. Derzeit fehle es überall an geeigneten Schutzmasken, mit denen sich Ärzte und Pflegekräfte vor dem Virus schützen könnten.

Dr. Werner Baumgärtner ist Allgemeinmediziner und hat eine Praxis in Stuttgart. SWR

Praxen müssten in Zukunft besser vorbereitet und mit Material ausgestattet werden. Hier sei der Staat gefordert. Sollte es keine Schutzkleidung geben, können wir nicht testen, sagt der Arzt. „Wir haben ja auch alle Corona im Kopf“, sagt Baumgärtner und warnt damit auch vor Hysterie. Patienten blockierten die Telefonleitungen der Praxen, weil sie Symptome spürten, das sei kontraproduktiv. Wer Symptome hat, solle in häuslicher Quarantäne bleiben und über die Notfallnummern - 116 oder 117 - einen Test organisieren lassen. Wer keine Symptome habe, aus einem Risikogebiet zurückkomme und sich testen lassen wolle, könne das in einer Arztpraxis machen lassen [Anmerkung der Redaktion: Eine vorherige telefonische Anmeldung wird empfohlen.]

Die Menschen verstehen, dass Veranstaltungen abgesagt werden

Jochen Haußmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion in Baden-Württemberg, beschreibt den politischen Entscheidungsweg, der über mehrere Wochen andauerte und der letztlich zu den nun bekannten Maßnahmen - wie der Absage von Großveranstaltungen wie Bundesligaspielen - führte. „Hätten wir die Spiele vor vier Wochen abgesagt, hätte das niemand verstanden. Jetzt ist das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Absagen in der Bevölkerung da“, so Haußmann.

Jochen Haußmann ist stellvertretender Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion sowie Sprecher für Gesundheitspolitik. SWR

Menschen aufklären

Ganz ähnlich sieht es auch Dr. Christoph Gensch, Arzt und Mitglied im Gesundheitsausschuss im rheinland-pfälzischen Landtag: „Ich erlebe den Föderalismus nicht als Nachteil, die Zusammenarbeit läuft sehr gut. Der Bundesgesundheitsminister Spahn hat vor wenigen Tagen die Empfehlung ausgesprochen, Veranstaltungen ab 1.000 Menschen abzusagen. Und die Länder folgen dieser Empfehlung.“ Darüber hinaus halte er es für sehr wichtig, die Menschen aufzuklären. Sie sollten verstehen, warum die politischen Entscheidungen notwendig sind.

Dr. Christoph Gensch ist Arzt und Politiker. Er sitzt für die CDU im rheinland-pfälzischen Landtag. SWR

Allgemeinmediziner Baumgärtner ist anderer Ansicht. Er sieht den Staat im Föderalismus - mit Blick auf die fehlende Schutzkleidung für medizinisches Personal - nicht unbedingt als handlungsfähig an. Das Wichtigste sei, die Infektionskurve flach zu halten. Und das gelinge nur mit einem handlungsfähigen Staat, der in der Lage ist, klare Anweisungen zu geben.

Angst auf dem Quarantäne-Schiff

Bernd Walser aus Emmendingen in Baden-Württemberg saß in dem unter dem Namen "Quarantäne-Hotel" bekannt gewordenen Hotel auf Teneriffa mit weiteren 1.000 Gästen fest. „Wir haben anfangs überhaupt nicht gewusst, was los ist und mussten die ersten zwei Tage auf unseren Zimmern bleiben“, berichtet Walser. Der Informationsfluss sei sehr spärlich gewesen. „Ich hatte schon Angst, zeitweise“, sagt der Familienvater, der gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Töchtern auf Teneriffa seinen 60. Geburtstag verbracht hatte. Ausgelöst worden sei der Quarantäne-Notfall durch einen italienischen Hotelgast, einen Arzt aus der Lombardei, der an sich selbst Symptome bemerkt hatte.

Bernd Walser war mit seiner Familie in einem Hotel auf Teneriffa. SWR

In Germersheimer Quarantäne super betreut

Wie haben die Menschen in Germersheim die Quarantäne erlebt? Nico Mollner aus Hochspeyer in Rheinland-Pfalz absolvierte ein Auslandssemester in Wuhan, das er wegen des Corona-Ausbruchs abbrechen musste. Ende Januar wurde er von der Bundeswehr ausgeflogen und kam anschließend für zwei Wochen in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim in Quarantäne. Dort fühlte er sich vom Roten Kreuz fantastisch betreut: „Sie gaben sich viel Mühe und waren immer freundlich.“ Das größte Problem war die Langeweile, da die Betroffenen ihre Zimmer kaum verlassen und keine Gruppen bilden sollten.

Nico Mollner absolvierte ein Auslandssemester in Wuhan. SWR

Die Situation in China beschreibt Mollner als schwierig. Es sei für ihn nicht einfach gewesen, die Gefahren richtig einzuschätzen. Alle Menschen trugen Mundschutzmasken. Er selbst habe vier Wochen lang auch eine getragen, erst in Wuhan, dann später in seiner Stube in Germersheim. Das sei sehr unangenehm gewesen.

Wie ist das eigentlich alles rechtlich geregelt? Das möchte Florian Weber vom ARD Rechtsexperten Frank Bräutigam wissen. Darf der Staat den Menschen vorschreiben, Mundschutz zu tragen?

ARD Rechtsexperte Dr. Frank Bräutigam SWR

Infektionsschutzgesetz wichtiger als Grundrechte?

„Die Grundrechte werden nicht eingeschränkt, aber es gibt ein Infektionsschutzgesetz, da steht ausdrücklich drin, was der Staat so alles machen darf“, erklärt der Rechtsexperte. Zum Beispiel habe er das Recht, Veranstaltungen abzusagen oder Quarantäne zu verordnen. Zur Frage, wer das darf bringt Bräutigam Licht ins Dunkel. Das Gesetz sehe nicht vor, dass der Bund eine Veranstaltung auf Länderebene absagen darf, das liege im Entscheidungsbereich der Länder. Bräutigam betont, dass Föderalismus eine gute Sache sei, aber man frage sich jetzt doch, ob unser föderalistisches System mit der aktuellen Coronavirus-Lage gut zusammenpasse. Das werde sich in den kommenden Wochen und Monaten erst zeigen. Das sei noch alles Neuland - auch die Bußgelder, die bei eventuellen Vergehen verhängt würden.

Eine Familie aus Wüstenrot - zurückgekehrt aus Israel - in häuslicher Quarantäne SWR

Dazu passend wird eine Familie aus Wüstenrot über Skype zugeschaltet. Sie haben einen Anruf vom Gesundheitsamt erhalten, sie sollen in häuslicher Quarantäne bleiben. Die Familie ist mit dem Flugzeug aus Israel nach Deutschland zurückgekehrt. In der Maschine saß ein infiziertes Paar. Die Familie beschreibt den grotesken Zustand. Beide müssen zu Hause bleiben, während der Sohn, der mit im Haus lebt, weiter arbeiten gehen kann. „Das sind alles neue Situationen, wie es sie noch nie gab“, sagt Moderator Florian Weber.

Professor Dr. Wolfgang Eckart, Medizinhistoriker an der Universität Heidelberg, erklärt, dass es in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder Pandemien gab, die eine viel größere Zahl an Menschenleben forderten. Die also viel schlimmer waren, als es das Coronavirus ist. Er sieht den Grund, warum wir heute, im 21. Jahrhundert so aufgeschreckt sind, darin, dass sich Informationen über das Virus viel schneller - auch über soziale Medien - verbreiten.

