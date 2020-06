Bei Korallen denkt man gewöhnlich an die Südsee oder an das Great Barrier Reef. Aber an die Südliche Weinstraße? Doch dort in Leinsweiler steht eine der größten Zuchtanlagen Europas. Und zwar in einem ehemaligen Weinkeller. Das Korallenfieber hat Winzermeister Jürgen Wendel schon mit 13 Jahren gepackt. Heute leben in seiner 20.000 Liter fassenden Anlage rund 35 Tausend Korallen, um die 50 verschiedene Arten. mehr...