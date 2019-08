Live-Feuerwerksshow Rhein in Flammen - von Konstanz bis Koblenz

In Koblenz begleiten die Moderatorinnen Kerstin Bachtler und Annette Dany die Höhepunkte von "Rhein in Flammen", aus Konstanz berichtet das Moderatoren-Duo Sonja Faber-Schrecklein und Michael Antwerpes. Sie stimmen mit Hintergrundberichten die Zuschauerinnen und Zuschauer auf die funkensprühenden Himmelsspektakel der Wasser- und Feuerfeste ein.

Dazu präsentieren sie musikalische Gäste: Mit temperamentvollem Latino-Pop und 1970er-Jahre-Schlagern sorgen die Bands "Marquess" und "Papis Pumpels" am Bodenseestrand in Konstanz für Tanz- und Feierlaune. In Koblenz ist der Comedian Matthias Jung, "der lustigste Jugend-Experte Deutschlands", mit Ausschnitten aus seinem Programm "Chill mal" zu Gast. Sobald die Dämmerung einsetzt, beginnt der Feuerzauber. Die Musik dazu wird parallel im Hörfunkprogramm SWR4 RP gesendet.

Die Open-Air-Festivals in Koblenz und Konstanz haben eine lange Tradition: Das Rheintal mit seinen Burgen erstrahlt seit 1956 alljährlich mit roten Bengalofackeln und Feuerwerken. Der Sommernachtszauber am Ufer des Bodensees wird schon seit mehr als 65 Jahren gefeiert. Beide Veranstaltungen locken jährlich hunderttausende Besucherinnen und Besucher an. Hier wie dort erleben Zehntausende das Spektakel auf Party-Schiffen vom Wasser aus. In Koblenz schlängelt sich der größte Schiffskorso Europas durch das erleuchtete Rheintal. Am Bodensee liegen die Schiffe der Weißen Flotte und hunderte privater Boote im Konstanzer Trichter vor Anker.