Monika Helfer und Clemens J. Setz

Monika Helfer erzählt im dritten Band ihrer Familien-Trilogie das Leben ihres Bruders Richard. Denis Scheck trifft sie in Wien. Dort spricht er auch mit dem Büchner-Preisträger Clemens J. Setz über sein „Leben in drei Büchern“.

Hausbesuch bei Monika Helfer

Nach „Die Bagage“ und „Vati“ beendet Monika Helfer ihre berührende Familien-Trilogie mit dem Roman „Löwenherz“. Darin widmet sie sich ihrem Bruder Richard, einem liebenswerten Sonderling, der sich im Alter von 30 Jahren das Leben nahm.

Ohne die Mutter, die früh stirbt, und getrennt von seinen Schwestern wächst Richard bei der ungeliebten Tante auf, begleitet von körperlichen und psychischen Schmerzen. Das Leben scheint ihm nicht wichtig. Er ist Schriftsetzer und Maler, irgendwann wird ihm eine Tochter namens „Putzi 1“ vor die Tür gesetzt, mit der er sich gemeinsam aus den Regeln des familiären Zusammenspiels zu winden versucht.

Dabei ist „Löwenherz“ auch ein Abgesang auf eine Gesellschaft, in der Lebenswege abseits der Norm kaum eine Chance haben.

Ein Buch, das tröstet.

Monika Helfer: Löwenherz Pressestelle Carl Hanser Verlag Löwenherz Autor Monika Helfer Genre: Roman Verlag: Hanser ISBN: 978-3-4465-27269-9 192 Seiten, 20 Euro

Zur Autorin:

Monika Helfer, geb. 1947 in Vorarlberg, Österreich, hat zahlreiche Erzählungen, Romane und Kinderbücher veröffentlicht, für die sie u.a. den Solothurner Literaturpreis, den Deutschen Buchpreis und das Robert-Musil-Stipendium erhalten hat.

„Löwenherz“ gingen die Erinnerungsbücher „Die Bagage“ über die Geschichte Helfers Großeltern und deren Kinder voraus, sowie „Vati“ über Monika Helfers eigene Kindheit und Jugend mit ihrem Vater.

„Mein Leben in drei Büchern“ mit Büchner-Preisträger Clemens J. Setz

Der vielfach ausgezeichnete österreichische Schriftsteller und Übersetzer Clemens J. Setz spricht mit Denis Scheck über drei Werke, die unterschiedliche Phasen seines Lebens stark geprägt haben.

In der Rubrik „Mein Leben in drei Büchern“ geht es um den Jugendbuch-Klassiker „Krabat“ von Otfried Preußler, das Epos „The Changing Light at Sandover“ von James Merrill, mit dem er 1982 den National Book Critics Circle Award gewann, sowie die „Return to Neverÿon“-Tetralogie von Samuel R. Delany.

Denis Scheck trifft sich mit ihm bei den Ziegen im Plötzleinsdorfer Schloßpark in Wien.

Zum Autor:

Clemens J. Setz, geboren 1982 in Graz, studierte zunächst Mathematik und Germanistik für das Lehramt, bevor er zur Literatur fand. Seit 2007 schreibt er Romane, Erzählungen, Gedichte und Theaterstücke, die Werk für Werk Begeisterung entfachen.

Zuletzt erschien 2020 sein Theaterstück „Flüstern in stehenden Zügen“, das für die Hörspielfassung von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats gewählt wurde. Clemens J. Setz erhielt den Georg-Büchner-Preis 2021.

