Charlotte Gneuß und Denis Scheck sprechen über ihr für den Deutschen Buchpreis nominiertes Debüt „Gittersee“.

Und: Elfi Conrad über ihren Roman „Schneeflocken wie Feuer“.

Auf Wanderschaft mit Charlotte Gneuß

Wanderlust mit „lesenswert": Charlotte Gneuß und Denis Scheck unterwegs in Bühl. Im "lesenswert"-Gespräch geht es um das Schreiben, ihre Herkunft und darüber, wie sie die Geschichten ihrer Eltern in „Gittersee“ verwebte. Gneuß Eltern stammen aus der ehemaligen DDR und für die Recherche zu ihrem Roman hat sie die Autorin zu ihren Erfahrungen befragt.

Ich glaube, dass alle Kinder, deren Eltern in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, wie so ein Loch an Wissen haben. Diese Welt existiert ja nicht mehr. Und dann eben die Eltern fragen zu können, ist spannend.

Im Mittelpunkt von "Gittersee" steht Karin, 16 Jahre alt, und ihre Jugendliebe Paul. Mit ihrer schlecht gelaunten Oma, ihren Eltern und der kleinen Schwester lebt sie im titelgebenden Gittersee. Eines Morgens steht die Stasi vor der Tür...

In ihrem Debütroman erzählt Gneuß von einem Dresdner Vorort, vom Leben in der DDR und einem Kriminalfall. Ein Stück deutsche Geschichte, eindringlich erzählt.

Denis Scheck im Gespräch mit Autorin Charlotte Gneuss im Café Jägersteig, Bühl. SWR

Ein viel diskutiertes Debüt

"Gittersee" landete auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2023, danach gab es eine Debatte um den viel gelobten Roman im Feuilleton. Sie drehte sich um die Frage: Darf man über die DDR schreiben, ohne dort aufgewachsen zu sein? Und: Wie realistisch muss das Erzählte sein?

Mehr zur Debatte um "Gittersee" im Kommentar zum Deutschen Buchpreis 2023

In "lesenswert" zählt: Schreiben über Erfahrungen, die es ohne sie gar nicht geben würde, das ist die Definition von Literatur. Am Ende entscheidet dann die sprachliche Qualität.

Buchcover Charlotte Gneuß: Gittersee Pressestelle Cover des Buches Charlotte Gneuß: Gittersee Gittersee Charlotte Gneuß Verlag: S. Fischer Verlag ISBN: 978-3-10-397088-3

Charlotte Gneuß wurde 1992 in Ludwigsburg geboren. Sie lebte einige Zeit in Dresden und studierte dort Soziale Arbeit. Außerdem studierte sie literarisches Schreiben in Leipzig und szenisches Schreiben in Berlin.

Sie ist Herausgeberin der Anthologie "Glückwunsch", Hanser Berlin, in der u. a. Monika Helfer, Theresia Enzensberger, Jayrôme C. Robinet, Emilia Roig, Daniel Schreiber, Karosh Taha und andere Autoren und Autorinnen über das Thema Abtreibung schreiben.

"Gittersee" ist ihr erster Roman. Er stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2023 und wurde mit dem "aspekte"-Literaturpreis sowie dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung 2023 ausgezeichnet.

In ihrer Freizeit wandert Charlotte Gneuß leidenschaftlich gerne. Sie schreibt u. a. für ein Outdoor-Magazin.

Elfi Conrads "Schneeflocken wie Feuer"

Es sind die 1960er und eine junge Frau in einer mittelgroßen Stadt im Harz sucht ihren Platz in der Gesellschaft. Dora ist Schülerin, 16 Jahre alt und beschließt, ihren Musiklehrer zu verführen.

Heute kann ich kaum noch verstehen, wie ich diesen Mann anziehend finden konnte. Und vermutlich war es nicht er, der mich auf geradezu unnatürliche Weise anzog, sondern seine Stellung. Er war mein Lehrer. Die Aufmerksamkeit, die er der siebzehnjährigen Schülerin entgegenbrachte, schmeichelte mir. So wie es ihm schmeichelte, von einem Mädchen angehimmelt zu werden.

Im Alter blickt die Ich-Erzählerin zurück auf ihre Jugend. Sie erinnert sich an eine westdeutsche Nachkriegszeit, geprägt von den Einflüssen des Nationalsozialismus. Eine Epoche, in der die Rechte der Frauen keine große Rolle spielten.

Die Verhältnisse, in denen Dora aufwächst sind schwierig: Sie sorgt um ihre Mutter und ihre kleine Schwester.

Zuwendung bekommt Dora vom Musiklehrer Costa. Er schenkt ihr nicht nur Aufmerksamkeit, sondern teilt mit ihr auch sein Wissen über vergessene Musikerinnen.

Die Lektüre lässt sich auch musikalisch untermalen, denn zu "Schneeflocken wie Feuer" gibt es auch eine passende Playlist zum Buch.

Elfi Conrad: Schneeflocken wie Feuer Pressestelle Verlag: mikrotext Schneeflocken wie Feuer Elfi Conrad Verlag: mikrotext ISBN: 978-3-948631-33-8

Im Gespräch mit Denis Scheck

Denis Scheck und das "lesenswert"-Team treffen Elfi Conrad an einem ihrer Lieblingsorte: Dem Frieder-Burda-Museum in Baden-Baden.

Warum Denis Scheck ihr bereits den Schlaf raubte, erfahren Sie in dieser Folge „lesenswert“.

Elfi Conrad, Jahrgang 1944, lebt und arbeitet in Karlsruhe. In Hamburg studierte Conrad Musik und Deutsch. Elfi Conrad promovierte in den Fächer Kognitionswissenschaft und Semiotik.

Sie veröffentlichte einige wissenschaftliche Arbeiten und mehrere Romane unter ihrem Pseudonym "Phil Mira".