lesenswert Quartett mit Büchern von Frédéric Schwilden, Maria Stepanova, Ulrike Draesner und Blake Bailey

Das lesenswert Quartett mit Denis Scheck, Insa Wilke, Ijoma Mangold, vervollständigt diesmal Senthuran Varatharajah, Philosoph und Autor von "Rot (Hunger)", erschienen beim S. Fischer Verlag.

Frédéric Schwilden: Toxic Man

Ijoma Mangold stellt in diesem lesenswert Quartett einen Debütroman vor. Er findet: In Frédéric Schwildens autofiktionalen "Toxic Man" verbergen sich viel mehr Ebenen, als man beim ersten Lesen auf Anhieb entdeckt.

Frédéric Schwilden ist in der Fränkischen Schweiz aufgewachsen und zog für ein später abgebrochenes Gartenbau-Studium nach Berlin. Schwilden arbeitete erst als Fotograf, lichtete Politiker und Politikerinnen ab, dann als Journalist. Heute schreibt er vorrangig für das Ressort Politik der WELT.

Frédéric Helmut Johannes Schwilden heißt der 1988 in Bonn geborene Schriftsteller vollständig. Er lebt mit seiner Familie in Erlangen.

Maria Stepanova: Winterpoem 20/21

In diese Runde hat der Quartett-Gast Senthuran Varatharajah Maria Stepanovas "Winterpoem 20/21" mitgebracht. Warum er das Buch aussuchte? Des Schnees wegen.

Die Runde findet Gefallen am Langgedicht, hat aber auch einige Kritikpunkte vorzubringen.

Die Schriftstellerin Maria Stepanova stammt aus Moskau, 1972 wurde sie dort geboren. Sie zählt zu den etabliertesten russischen Dichterinnen unserer Zeit. Stepanova verfasst Gedichte und Essays, ihre Texte wurden in mehrere Sprachen übersetzt. "Winterpoem 20/21" erhielt die Auszeichnung der Leipziger Buchmesse zur Europäischen Verständigung.

Olga Radetzkaja übersetzte "Winterpoem 20/21" ins Deutsche.

Ulrike Draesner: Die Verwandelten

Insa Wilke ist begeistert von Ulrike Draesners Generationenroman. Die komplexen Familienbeziehungen sind dankbarerweise als Stammbaum im Buch abgebildet - hätte Ijoma Mangold das nur früher entdeckt...

Ulrike Draesner, 1962 geboren in München, lebt in Berlin und Leipzig. Sie schreibt Lyrik und Prosa Ihre Werke wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Draesner schreibt Lyrik und Prosa und lehrt seit 2018 am Literaturinstitut Leipzig.

Blake Bailey: Philip Roth. Biografie

An die 1000 Seiten hat Blake Baileys Philip Roth Biografie, die Denis Scheck mit in die Runde bringt. Ob sie dem Leben und Wirken Philip Roths gerecht wird? Die Runde ist skeptisch.

Blake Bailey, 1963, verfasste bereits Biografien verschiedenster Künstler, etwa über Richard Yates oder Charles Jackson. Der Schriftsteller und Biograf stammt aus Oklahoma und er unterrichtete ab 2010 einige Jahre Kreatives Schreiben in Virginia.

Acht Jahre arbeitete Bailey an der Philip Roth Biografie. 2021 wurden Vorwürfe der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung gegen ihn laut. Der Verlag nahm die Biografie vom amerikanischen Markt.

Die lesenswert Quartett Lesetipps

Diese Bücher legen Ihnen die lesenswert Quartett Teilnehmer und Teilnehmerinnen besonders ans Herz.

Senthuran Varatharajah empfiehlt:

Cover des Buches: Galal Alahmadi - Die Leere der Vase Pressestelle Secession Verlag Galal Alahmadi: Die Leere der Vase Verlag: Secession Verlag, ISBN: 978-3-96639-032-3

Prosa ist ein Haus, Lyrik ist ein Mensch in Flammen: So ein Mensch in Flammen ist der Dichter Galal Alahmadi

Ijoma Mangold empfiehlt:

Cover des Buches: Hanno Sauer - Moral. Die Erfindung von Gut und Böse Pressestelle Pieper Verlag Hanno Sauer: Moral. Die Erfindung von Gut und Böse Verlag: Piper Verlag ISBN: 978-3-492-07140-6

Ich kann es jedem nur ans Herz legen: Es ist höchst anregende, philosophische Lektüre!

Insa Wilke empfiehlt:

Cover des Buches: Don Mee Choi - DMZ Kolonie Pressestelle Spector Verlag Don Mee Choi: DMZ Kolonie übersetzt von Uljana Wolf Verlag: Spector Books ISBN: 978-3-959-05716-5

Die Autorin versucht formal sehr interessant mit sehr unterschiedlichen Ausdrucksformen - Fotos, ihres Vaters, der damals fotografiert hat, eine Sprache oder Sprachen, Ausdrucksformen zu finden, um den Erinnerungen eine Rückkehr zu ermöglichen.

Denis Scheck empfiehlt:

Cover des Buches: Treacle Walker - Der Wanderheiler Pressestelle Klett-Cotta Verlag (Hobbit Presse) Alan Garner: Treacle Walker. Der Wanderheiler Verlag: Hobbit Presse / Klett-Cotta Verlag, ISBN: 978-3-608-98732-4

Ich habe Ihnen ein kleines Meisterwerk der britischen Literatur mitgebracht!

