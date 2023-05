lesenswert mit Michael Martin und Melanie Möller

In "TERRA. Gesichter der Erde" hält der Weltreisende Michael Martin seine Abenteuer fest.

Warum isst in der Odyssee eigentlich niemand Fisch? Auf diese und andere Fragen rund um Homer kennt Altphilologin Melanie Möller Antworten - und hat sie in "Homer. 100 Seiten" versammelt.

Über Wüsten und Vulkanen: Michael Martin im "lesenswert"-Studio Michael Martin sah schon die ganze Welt: Der Geograf und Fotograf bezaubert sein Publikum schon seit vielen Jahren mit seinen Dia-Shows, Vorträgen und Fernsehfilmen. Er zeigt Ecken der Erde, die den meisten Menschen verborgen bleiben. Michael Martin reist durch Wüsten und Wälder, besteigt Vulkane und wanderte in der Arktis und Antarktis. Im Bildband "TERRA. Gesichter der Erde" hält er seine Abenteuer fest. Für den großformatigen Bildband dokumentierte Michael Martin seine Reisen nicht nur mit Fotografien, sondern beschreibt auch eindrucksvoll, was in der Welt zwischen Kultur- und Klimawandel geschieht... "Ich bin ein Menschenfreund und bin nie enttäuscht worden." Knesebeck Verlag TERRA. Gesichter der Erde Michael Martin Verlag: Knesebeck ISBN: 978-3-95728-337-5 Michael Martin, 1963 in München geboren, ist ein echter Weltenbummler: Der Autor und Fotograf war beinahe schon überall. Der Diplom-Geograf durchquerte 1999 innerhalb von fünf Jahren alle Wüsten der Erde. Mittlerweile veröffentlichte er 30 Bücher und Bildbände, erhielt zahlreiche Preise und sprach 2005 bei der UN-Klimakonfferenz. Die Homer-Expertin: Altphilologin Melanie Möller "Wenn man Mensch sein und bleiben will, egal in welcher Funktion oder Position, muss man Homer lesen. Wenn man nicht lesen kann, muss man ihn sich anhören, wenn man beides nicht kann, soll man sich von ihm erzählen lassen!" Melanie Möller möchte die Menschen von Homer begeistern. Die Altphilologin ist überzeugt: Homer sollten alle lesen, denn neben Gewaltszenen steckt in den Versen viel mehr zu entdecken - zum Beispiel die Frauenfiguren in der "Odyssee"... "Das ist ja eigentlich Quentin Tarantino vor zweieinhalbtausend Jahren." Buchcover von Melanie Möller: Homer. 100 Seiten Pressestelle Reclam Verlag Homer. 100 Seiten Verlag: Reclam ISBN: 978-3-15-961980-4 "In Homer ist einfach alles: Da ist das menschliche Leben von A bis Z, auch das Böse, das Wilde, das Ungezügelte." Buchcover Melanie Möller: Homer: Ilias. Odysee. Pressestelle Reclam Verlag Homer: Illias. Odyssee. In der Übersetzung von Johann Heinrich Voß. Vor- und Nachworte: Melanie Möller Verlag: Reclam ISBN: 978-3-15-030085-5 Prof. Dr. Melanie Möller studierte Germanistik, Geschichte und Latinistik. Geboren wurde sie 1972 in Bielefeld. Seit 2015 lehrt sie als Professorin für Klassische Philologie an der Freien Universität Berlin.