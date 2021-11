Hanns-Josef Ortheil : "Ich bin immer noch das Kind, das schreibt."

Die bekannte deutsche Illustratorin Kat Menschik lebt auf dem Land. Dort hat sie Denis Scheck besucht. In ihrer Reihe "Illustrierte Lieblingsbücher" ist gerade der zehnte Band erschienen: "Durch den wilden Kaukasus". -| Mit der Schriftstellerin Juli Zeh reitet Denis Scheck aus. Sie sprechen über den Essayband "Der Deutsche" von Jens Jessen, in dem er sich den Empfindlichkeiten und Befangenheiten der Deutschen widmet. - Last but not least: Denis Scheck hat wieder ein Buch gelesen, das Aufnahme in seinem Anti-Kanon findet, in dem er die seiner Meinung nach schlechtesten Bücher der Weltliteratur versammelt. mehr...