Ums Fliegen - und vor allem um den herrlichen Moment davor: um das Abheben geht es in diesem Roman: in ganz wörtlichem Sinn aber auch metaphorisch gesprochen. Nelly B. ist „Aviatikerin“, wie das früher so schön hieß, also Pilotin. Inspiriert ist diese Figur durch die Flugpionierin Melli Beese, die 1911 als erste Frau in Deutschland die Pilotenlizenz erwarb und die bei Berlin eine Flugschule gründete.



Hanser Verlag

ISBN 978-3-446-26560-8

336 Seiten

24 Euro