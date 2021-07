Wem drückt Wolfgang Schäuble bei der Fußballeuropameisterschaft die Daumen? Deutschland oder Frankreich? Warum gab er schon vor Corona nicht gern die Hand? Wie hat das Attentat von 1990, das ihn seither an den Rollstuhl fesselt, sein Leben verändert? Im Gespräch über sein aktuelles Buch "Grenzerfahrungen - Wie wir an Krisen wachsen" wird es sehr persönlich.



Ziemlich beeindruckend fanden Juli Zeh und Denis Scheck das Buch von Bernd Stegemann, "Die Öffentlichkeit und ihre Feinde“, in dem der Autor Ursachen der derzeitigen zerstrittenen Öffentlichkeit aufzeigt und eine neue Debattenkultur fordert. Beim Ausritt geht es um dieses Thema.



Und: Ein neues Buch für Schecks Anti-Kanon, das Sie nicht mehr zu lesen brauchen!

Besuch beim dienstältestes Abgeordneten im Deutschen Bundestag

Wolfgang Schäuble ist seit fast 50 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestags. Im Reichstagsgebäude trifft er sich mit Denis Scheck.

Wenn das Wort vom Urgestein auf jemanden in der deutschen Politik zutrifft, dann auf ihn. Er ist leidenschaftlicher Europäer und passionierter Badener zugleich. Und in dieser Balance versteht er auch seinen Patriotismus. Im September tritt er noch einmal bei der Bundestagswahl an, dann ist er 79 Jahre alt.

In seinem neuen Buch „Grenzerfahrungen – Wie wir an Krisen wachsen“ ermutigt Wolfgang Schäuble Leserinnen und Leser, über die Zukunft zu streiten.

"Ein analytisch brillantes Buch!"

Mit Persönlichkeiten wie der Expertin für Nachhaltigkeitspolitik und Erich-Fromm-Preisträgerin Maja Göpel, dem Politikwissenschaftler Ivan Krastev oder dem Soziologen Armin Nassehi diskutiert er über den Umgang mit begrenzten Ressourcen, die Exzesse der Globalisierung und den Schutz der Lebensgrundlagen.

In Anbetracht der Pandemie, die viele Selbstverständlichkeiten in Frage stellt, stößt das Buch die Debatte darüber an, was es wertzuschätzen gilt und wo Denken und Handeln eine neue Richtung gegeben werden sollte.

Schecks Anti-Kanon: Christa Wolf “Kassandra”

Denis Scheck hat sich vorgenommen, die in seinen Augen schlechtesten Bücher der Weltgeschichte zu lesen und einen persönlichen Anti-Kanon aufzustellen. Sein vernichtendes Urteil über Christa Wolfs „Kassandra“ hören Sie in dieser Sendung.

REITGESPRÄCH mit Juli Zeh und Denis Scheck über Bernd Stegemanns Buch "Die Öffentlichkeit und ihre Feinde"

Der Philosoph und Professor für Theatergeschichte und Dramaturgie, Bernd Stegemann, wirft in seinem Buch einen Blick auf den desolaten Zustand der Öffentlichkeit in der Spätmoderne und plädiert für eine neue Debattenkultur.

„Ich hab‘ das Buch mit großer Begeisterung gelesen und mit nicht nachlassendem Interesse. … Ein analytischer Rundumschlag in Betrachtung unserer Gegenwart.“

Bei ihrem Ritt durch die brandenburgische Natur nehmen Juli Zeh und Denis Scheck die Thesen Stegemanns auf und zeigen, dass ein Streitgespräch im positiven Sinne weiterführend sein kann.

„Ich hab‘ selten so viel gelernt wie aus diesem Buch von Bernd Stegemann.“

Obwohl die Öffentlichkeit ein zentraler Wert unserer Demokratie ist, befindet sie sich in einer heiklen Lage, so Bernd Stegemann. Durch die sozialen Medien haben immer mehr Menschen Zugang zu öffentlichen Debatten, die dadurch immer chaotischer werden. Außerdem führen radikale Vereinfachungen zu einer mehr und mehr polarisierten Öffentlichkeit, in der nur noch zwischen Freund und Feind unterschieden wird. Sachliche Informationen und rationale Kurse verschwinden, während das Soziale immer schneller zersplittert.