Gespräche mit Julia Franck und Sven Regener

In "Glitterschnitter" erzählt Sven Regener von Kunst, Kommerz und Liebe in Kreuzberg und vom unaufhaltsamen Sieg eines neumodischen Getränks namens Milchkaffee. Denis Scheck hat den Bestsellerautor und Sänger der Band "Element of Crime" in einem Biergarten in Berlin getroffen. - Das Gespräch mit Julia Franck dreht sich um ihren neuen Roman "Welten auseinander", in dem sie ihre Familiengeschichte erneut erzählt: biographisch, wahrhaftig, authentisch, genau.

Ein Gespräch mit Sven Regener über „Glitterschnitter“

Auch dieses Mal erzählt Sven Regener Geschichten von den vielen Typen um Herrn Lehmann, die in den 1980er und 90er Jahren im legendären Kreuzberg 36 ihr schräges Lebensgefühl verteidigen.

Am Anfang war der Milchkaffee. Und das Aufschäumen ein echtes Problem. Das muss auch Frank Lehmann erfahren. Und in der Wiener Straße will die Band ‚Glitterschnitter‘, bestehend aus Ferdi, Raimund und Karl Schmidt, den Weg zum Ruhm beschreiten und Musik neu erfinden. Aber um auf die Wall City Noise zu kommen, braucht es mehr als eine Bohrmaschine, ein Schlagzeug und einen Synthie – ein chaotischer Weg ist vorgezeichnet und es müssen noch viele ungelöste Fragen geklärt werden in diesem Roman über Liebe, Freundschaft, Verrat und Kunst.

"Glitterschnitter" ist mehr als ein Buch: ein Fest!

Zum Autor:

Sven Regener, geboren 1961 in Bremen, ist ein Multitalent: Musiker und Frontmann der Band Element of Crime, Songschreiber, Drehbuchautor und Romancier. Sein Roman „Herr Lehmann“ (2001) wurde millionenfach verkauft und von Leander Haußmann verfilmt. Seine Folgeromane „Neue Vahr Süd“, „Der kleine Bruder“, „Magical Mystery“, „Die Rückkehr des Karl Schmidt und zuletzt „Wiener Straße“ (2017) waren allesamt Bestseller, wurden verfilmt und in viele Sprachen übersetzt.

Sven Regener: Glitterschnitter Pressestelle Galiani Berlin Sven Regener: Glitterschnitter Verlag: Galiani Berlin ISBN: 978-3-86971-234-5

Schecks Anti-Kanon: Svende Merian – Der Tod des Märchenprinzen

Die Sprache: eine Kitschorgie. Die Form: chaotisch. Das Denken: verblasen und verhetzt. „Der Tod eines Märchenprinzen“ atmet in den typischen Dialogen der Frauen-, Friedens- und Anti-Atomkraftbewegung ganz und gar den Geist der 70er. Auf 250 eng gesetzten Seiten liest Svende ihrem Ex-Freund Arne die Leviten: Ein Versuch, aus individuellem Herzeleid eine feministische Gesellschaftsdiagnose abzuleiten. Was einst den Nerv der Zeit getroffen haben mag, liest sich heute eher wie ein unfreiwillig komisches Stalking-Protokoll, so das Urteil von Denis Scheck.

Ein Gespräch mit Julia Franck im Café Einstein über ihr bislang persönlichstes Buch

In „Welten auseinander“ wird die 8jährige Julia, die in Ostberlin geboren wurde, mit ihren Schwestern von ihrer Mutter zunächst ins Notaufnahmelager Marienfelde und dann nach Schleswig-Holstein in einen chaotischen Bauernhof mitgenommen.

Als sie 13 Jahre alt ist, hält sie es dort nicht mehr aus und zieht nach Westberlin. Sie ist Schülerin, erhält Sozialhilfe und verdient sich Geld mit Putzen. Sie lernt ihren Vater kennen, verliert ihn unmittelbar danach wieder, macht Abitur und begegnet Stephan, ihrer großen Liebe.

Julia Franck erzählt von einer ungewöhnlichen Jugend voller Brüche und Unsicherheiten, von Selbstbehauptung, Scham, Trauer, Tod und Liebe.

Die Schriftstellerin Julia Franck hat nach zehn Jahren wieder einen neuen Roman vorgelegt. Ihrem großen Thema, wie sich deutsch-jüdische, ost-westdeutsche Vergangenheit in Familiengeschichten spiegelt, ist sie treu geblieben.

Zum ersten Mal schreibt sie jedoch völlig unverhüllt über ihre eigene von Verfolgung, Brüchen und Flucht gezeichnete Familie.

Sie hat sich mit Denis Scheck an einem ihrer liebsten Orte in Berlin getroffen, dem Café Einstein, um mit ihm darüber zu sprechen.

Ein Buch über das, was Geschichte und Geschichten ausmacht.

Zur Autorin:

Julia Franck, geboren 1970, studierte Altamerikanistik, Philosophie und Neuere Deutsche Literatur an der FU Berlin. 2007 erhielt sie für „Die Mittagsfrau“ den Deutschen Buchpreis und wurde dadurch international bekannt. Der Roman wurde in 40 Sprachen übersetzt. Ihr Roman „Lagerfeuer“ (2003) wurde mit dem Titel „Westen“ für das Kino unter der Regie von Christian Schwochow verfilmt. Ihr letzter Roman „Rücken an Rücken“ erschien 2011.

Julia Franck: Welten auseinander Pressestelle S. Fischer Verlag Julia Franck: Welten auseinander Verlag: S. Fischer ISBN: 978-3-10-002438-1

