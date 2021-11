Gespräche mit Jenny Erpenbeck und Juli Zeh

Jenny Erpenbeck ist eine Autorin der leiseren Töne. Für poetische, immer kitschfreie Metaphern hat sie das absolute Gehör. Im kleinsten Detail kann sie die große Geschichte sichtbar machen. Das 20. Jahrhundert mit seinen Katastrophen und Hoffnungen und Katastrophen ist ihr Schreibhorizont. Jetzt, im neuen Roman „Kairos“, spiegelt sich in einer leidenschaftlichen amour fou der Untergang der DDR.

Ein mitreißender Roman über das Ausgesetztsein in der Liebe und den richtigen Moment im Leben.

Jenny Erpenbecks neuer Roman „Kairos“ ist benannt nach dem Gott des günstigen Augenblicks. War die Begegnung zwischen der 19-jährigen Katharina und dem 34 Jahre älteren Hans, verheiratet, ein bekannter Schriftsteller und Frauenheld, wirklich so ein „günstiger Augenblick“? Die beiden sind ein ungleiches Paar. Als sie sich begegnen, fühlen sie sich magisch voneinander angezogen…

Jenny Erpenbeck wurde 1967 in Ost-Berlin geboren und stammt aus einer Schriftstellerfamilie. Sie debütierte 1999 mit "Geschichte vom Alten Kind". Daraufhin folgten zahlreiche Veröffentlichungen, darunter Romane, Erzählungen und Theaterstücke. Ihre Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Joseph-Breitbach-Preis, dem Independent Foreign Fiction Prize und dem Thomas-Mann-Preis. Der Guardian nahm ihren Roman „Heimsuchung“ (2008) in die Liste der 100 besten Bücher des 21. Jahrhunderts auf. Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit ist Jenny Erpenbeck auch als Regisseurin tätig und inszeniert Aufführungen für Oper und Musiktheater. Sie lebt und arbeitet in Berlin.

Jenny Erpenbeck: Kairos Pressestelle Penguin Verlag Kairos Autor Jenny Erpenbeck Genre: Roman Verlag: Penguin ISBN: 978-3-328-60085-5

Denis Scheck hat sich vorgenommen, die in seinen Augen schlechtesten Bücher der Weltgeschichte zu lesen und einen persönlichen Anti-Kanon aufzustellen: „Texte gibt’s, die sind so eng, unbequem und kratzig wie ein zwei, drei Nummern zu kleine Pullover aus Schafswolle. Statt Spielräume zu erweitern, Denkräume zu eröffnen, Freiräume zu schaffen, schnüren sie ihre Leserinnen und Leser ein in ein Netz von Binsenweisheiten, Klischees und Konventionen. So ein Text ist Friedrich Schillers Gedicht Würde der Frauen“ – so sein Urteil.

Reiten und Streiten mit Juli Zeh und Denis Scheck

Beim Ausritt in Brandenburg ist der neue Essay-Band "Sensibel - Über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren" von Svenja Flaßpöhler in der Satteltasche dabei. In diesem Buch befasst sich die Philosophin und Chefredakteurin des „Philosophie Magazins“ mit der Rolle der Sensibilität, die, so Flaßpöhlers Diagnose, vom Progressiven ins Regressive zu kippen droht.

Definitiv eine lohnende Lektüre!

Aus philosophischer Perspektive erzählt Svenja Flaßpöhler die Geschichte des sensiblen Selbst und stellt sich den zentralen Fragen unserer Zeit. Einerseits ist Sensibilität ein Fortschritt, weil Menschen sich miteinander solidarisieren, andererseits gilt sie als Gegensatz zur Widerstandskraft – und damit als Schwäche.

Und die zunehmende Sensibilisierung führt bei vielen zu neuen Unsicherheiten: Wo liegen die Grenzen des Sagbaren? Wann wird aus einer Berührung eine Belästigung? Wissenschaftlich fundiert und zugleich unterhaltsam durchleuchtet die promovierte Philosophin dialektisch die Sensibilität und resümiert, dass die Zukunft nur im Zusammenspiel von Sensibilität und Resilienz gemeistert werden kann.

