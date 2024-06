per Mail teilen

In Baden-Baden trifft Denis Scheck Lene Albrecht mit ihrem neuen Buch: „Weiße Flecken“. Der Roman erzählt von kolonialen Verbrechen und einer Entdeckungsreise in die eigene Biographie. Und: Jana Scheerer. Ihr Roman „Die Rassistin“ erzählt scharf von aktuellen und ausufernden Gesellschaftsdebatten, mit denen sich eine Universitätsprofessorin konfrontiert sieht: eine wilde Romansatire.

Auf den Spuren des deutschen Kolonialismus

In Lene Albrechts neuem Roman „Weiße Flecken“ soll eine junge Frau in Togo nach Flucht- und Migrationsursachen forschen. Die Geschichten, die Menschen ihr dort erzählen, lassen die Frau ihre eigene Rolle im Land hinterfragen und sich mehr mit ihrer eigenen Familiengeschichte beschäftigen.

Lene Albrecht: Weiße Flecken
Verlag: S. Fischer
ISBN: 978-3-10-397538-3

Mit Lene Albrecht in Baden-Baden

Denis Scheck und das „lesenswert“-Team treffen die Schriftstellerin Lene Albrecht im Café in der Kunsthalle Baden-Baden.

Die Berlinerin ist Lektorin, Journalistin und Moderatorin, u.a. bei Deutschlandfunk Kultur. Ihr Debütroman „Wir, im Fenster“ erschien 2019. Ihr neuester Roman „Weiße Flecken“, für den sie das Recherchestipendium des Berliner Senats erhielt, erschien Anfang des Jahres 2024.

Als Mitglied des Kollektivs WRITING WITH CARE/RAGE beschäftigt sie sich mit der Frage nach der Vereinbarkeit von Care-Arbeit und Autor:innenschaft. Neben ihrer Arbeit als Autorin, stellt Lene Albrecht auch ihre multimedialen Arbeiten aus.





Satire auf gesellschaftspolitische Debatten

In Jana Scheerers neuem Roman „Die Rassistin“ erfährt die Protagonistin, eine Dozentin für Germanistik, von rassistischen Vorfällen an ihrer Universität, während sie gerade auf dem Behandlungsstuhl in einer Kinderwunschpraxis sitzt. Sofort fragt sie sich, ob womöglich sie gemeint ist, ob sie sich rassistisch verhalten habe und ob sie nun gecancelt wird.

Jana Scheerer: Die Rassistin
Verlag: Schöffling & Co.
ISBN: 978-3-89561-353-1

Jana Scheerer im Gespräch

Auch Jana Scheerer trifft Denis Scheck im Café in der Kunsthalle Baden-Baden.

Die Schriftstellerin war, nachdem sie als akademische Mitarbeiterin am Institut für Germanistik an der Universität Potsdam tätig war, Stipendiatin der Autorenwerkstatt Prosa des Literarischen Colloquiums Berlin. Für ihr erstes Buch „Mein Vater, sein Schwein und ich“ erhielt sie 2004 den Literaturpreis Prenzlauer Berg.

Neben Romanen schreibt Jana Scheerer auch Kinder- und Jugendbücher. So wurde sie für „Mein innerer Elvis“ mit dem LUCHS-Preis ausgezeichnet. Im Januar erschien ihr neuester Roman „Die Rassistin“.