Sehr persönlich wurde das Gespräch mit Wolfgang Schäuble über dessen aktuelles Buch "Grenzerfahrungen - Wie wir an Krisen wachsen". Denis Scheck hat den Präsidenten des Deutschen Bundestags in Berlin getroffen. Beim gemeinsamen Ausritt mit Juli Zeh liegt das Buch von Bernd Stegemann in der Satteltasche: In "Die Öffentlichkeit und ihre Feinde" zeigt der Autor Ursachen der derzeitigen zerstrittenen Öffentlichkeit auf und fordert eine neue Debattenkultur. Last but not least: Welches Buch nimmt Denis Scheck neu in seinen Anti-Kanon auf, in dem er die seiner Meinung nach schlechtesten Texte der Weltliteratur versammelt? mehr...