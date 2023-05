Regina Dieterle und Reinhard Kaiser-Mühlecker

"Enteignung" heißt der neue Roman von Reinhard Kaiser-Mühlecker. Im Interview mit Denis Scheck erzählt der österreichische Schriftsteller von Flor und Hemma, die in einer Welt im Umbruch und einer Zeit tiefer Verunsicherung leben - in unserer Gegenwart! - Im Gespräch mit der Schweizer Germanistin Regina Dieterle geht es in die Vergangenheit: Der 200. Geburtstag von Theodor Fontane steht an! Ihre umfassende Biografie des großen europäischen Schriftstellers zeigt Fontane auch als Schreiber von Reiseberichten, als Kriegsreporter und Journalist und wirft ein neues Licht auf seine Arbeitsweise.