Eigentlich wollte Simone Gutting gar keine Winzerin werden. Aber als ihre Schwester in einen anderen Betrieb einheiratete, kündigte sie ihren Job in der Wirtschaft und übernahm 2016 die Leitung des Bio-Wein-Betriebs in Duttweiler von ihren Eltern. Das Weingut hat1954 der Großvater gegründet, Simones Mutter war eine der ersten Winzermeisterinnen der Pfalz.