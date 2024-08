per Mail teilen

Mit Spargel, Kartoffeln, Erdbeeren und Rhabarber hat Angelika Schimpfle mit ihrem Mann Robert den Maxenbauer-Hof in Mooshausen im Allgäu als Biobterieb zukunftsfähig gemacht. Seit 1634 ist der Hof in Familienbesitz und Angelika ist bereits die vierte Frau in Folge, die den Betrieb führt.