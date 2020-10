Zicklein mit gefülltem Mini-Kürbis und Serviettenknödel in Tannbaum-Form SWR SWR/megaherz - Andreas Maluche

Portionen: 6 Koch/Köchin: Anja Frey und Kerstin Hellenthal Rezeptautor/Rezeptautorin: Anja Frey und Kerstin Hellenthal

Zutaten:

für das Zicklein:



Zicklein- Keule

1/4 l Weißwein

4 große Karotten

1/2 Knolle Sellerie

4 Tomaten

ca. 1/2 l Gemüsebrühe

1 Bund getrockneter Lavendel

4 EL grobes Salz

1 Bund Rosmarin

schwarzer Pfeffer

Etwas Knoblauch

Öl und Butter zum anbraten

für die gefüllten Mini-Kürbisse:



6 kleine Kürbisse

5 Kartoffeln

2 Zucchini

10 Datteln

2 Orangen

3 Frühlingszwiebeln

1 Knoblauchzehe

150 g Butter

200 g Creme fraiche

Ingwer

Curry

Paprika

Pfeffer

Salz

für die Serviettenknödel:



8 getrocknete Brötchen

100 g Butter

50 g Walnüsse

1 Zwiebel

300 g Mehl

3 Eier

250 ml Milch

Salz

zerlassene u. gebräunte Butter

Zubereitung:

Zicklein:

Zicklein über Nacht in Weißwein und Rosmarin und wenig Lavendel einlegen. Sud aus Salz, Rosmarin und Lavendel ansetzen. Fleisch anbraten anschließend mit angesetztem Sud einreiben und pfeffern. Fleisch auf Gemüse betten und mit Gemüsebrühe auffüllen (auch den Ansatz-Sud vom eingelegtem Fleisch mitverwerten) und ca. 5 Stunden im Backofen garen. Ca. 15 Minuten einplanen zum anrichten des Fleisches auf vorgewärmte Teller. Dass Fleisch muss dafür vom Knochen gelöst werden.

Mini-Kürbisse:

Mit einem scharfen Messer am oberen Ende der Kürbisse eine Kappe abschneiden. Die Kerne vorsichtig entfernen. Die Kartoffeln schälen, in kleine Würfel schneiden und in Butter rösten. Die Zucchini und die Frühlingszwiebeln ebenso klein schneiden und in Butter rösten. Anschließend die Datteln und die Orangen auch in kleine Würfel schneiden und zusammen mit dem Gemüse dünsten. Die Knoblauchzehe durch die Presse drücken und zusammen mit dem geriebenen Ingwer, den Gewürzen und dem Creme fraiche zu dem Gemüse unterheben. Anschließend alles in die Kürbisse füllen, mit dem Deckel schließen und für ca. 60 Minuten bei 180 Grad - Umluft in den Ofen geben.

Serviettenknödel:

Brötchen in kleine Würfel schneiden und in 100 g Butter goldgelb rösten und abkühlen lassen. Mehl, Eier, Salz und Milch gut durchschlagen bis der Teig Blasen wirft und geschmeidig ist. Walnüsse und Zwiebeln klein schneiden und in Butter andünsten. Mit den Brotwürfeln unter die Mehlmischung geben. Eine große Serviette anfeuchten, Knödelmasse zu einem runden Laib formen, auf das Tuch geben und zusammenrollen. Die beiden Serviettenenden fest zubinden. Die Rolle nun in reichlich kochendes Salzwasser geben und den Topf mit einem Deckel verschließen. Etwa eine Stunde gar ziehen lassen (das Wasser muss sich leicht bewegen). Den Serviettenknödel aus der Serviette wickeln und vorsichtig in Scheiben schneiden und mit zerlassener, gebräunter Butter begießen.

