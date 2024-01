Dippekuchen (Datschert)

per Mail teilen

Portionen: 0 Koch/Köchin: Annette Aller Rezeptautor/Rezeptautorin: Annette Aller

Zutaten:



2 kg Kartoffeln, gerieben

½ bis ¾ l heiße Milch

2 altbackende Brötchen

2 Eier

Salz

Öl

200 g durchwachsener geräucherter Speck, gewürfelt

2-3 große Zwiebeln, gewürfelt

Nach Bedarf als Beilage:

Apfelkompott

Quark mit Milch angerührt

Das Öl und den in Würfel geschnittenen Speck in einem gusseisernen Topf geben und anbraten. Die Zwiebeln dazu geben und goldbraun anbraten.

Die Brötchen in der Milch einweichen, Salz und Eier zugeben und mit einem Zauberstab fein pürieren. Die Masse zu den geriebenen Kartoffeln geben und gut verrühren.

Nun die Kartoffelmasse in den Topf geben und gut mit dem Speck und den Zwiebeln verrühren.

Anschließend etwas Öl auf den Teig geben und bei 200 °C für ca. 1 ½ bis 2 Stunden im Backofen backen.

Frisch aus dem Ofen wird der Datschert mit Apfelkompott und/oder Quark gegessen.

