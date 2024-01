per Mail teilen

Koch/Köchin: Annette Aller Rezeptautor/Rezeptautorin: Annette Aller

Zutaten:



500 g Mehl

1 Päckchen frische Hefe

100 g Zucker

1 Prise Salz

1/4 l lauwarme Magermilch

80g zerlassene Margarine



Außerdem:

Fett für das Blech

1 Eigelb

1 EL Magermilch

10 g Mandelblättchen

Mehl in eine Schüssel sieben, mit der Hefe gut vermischen und mit den restlichen Zutaten mit dem Knethaken des Handrührgeräts in etwa 3 Minuten zu einem Teig verkneten. An einem warmen Ort zugedeckt gehen lassen, bis er sichtbar größer ist, dann nochmals kurz durchkneten.

Aus dem Teig 3 gleiche Rollen formen, diese zu einem Zopf flechten, auf ein gefettetes Backblech legen, dabei die Teigenden unter den Zopf schieben. Nochmals etwa 15 Minuten gehen lassen. Mit Eigelbmilch bestreichen und mit Mandelblättern bestreuen.

Danach etwa 30 Minuten bei 180 Grad backen.

