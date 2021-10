Portionen: 6 Koch/Köchin: Christa Binder Rezeptautor/Rezeptautorin: Christa Binder

Lamm auf Heu mit Fächerkartoffeln SWR SWR/Megaherz Andreas Maluche

Zutaten:

1 kg Junger Lammrücken

Salz, Pfeffer, Paprika

Frisches Heu

Kräuter (Rosmarin, Thymian, Salbei, Petersilie etc.)

Karotten und Mangold

Fenchel

150 g Frischkäse

2 – 3 Essl. Eierlikör

600 g geriebener Käse

Fächerkartoffeln

Flüssige Butter oder Öl

Zubereitung:

Den Lammrücken anbraten und mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen.

Frisches Heu und die Kräuter in den Topf geben. Das Fleisch mit Heu und Kräuter abdecken. Bei schwacher bis mittlerer Hitze ca. 20 Min. ziehen lassen.

Karotten und Mangold schälen, mit flüssiger Butter bepinseln, gar kochen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Fenchel gar kochen und teilen, so dass man ihn gut füllen kann.

Frischkäse, Eierlikör und geriebenen Käse verrühren und in die Fenchelschiffchen füllen. In eine Auflaufform legen und bei ca. 180 C, 30 Min. überbacken.

Fächerkartoffeln gut waschen und fächerartig einschneiden. Am besten die Kartoffel auf einen Löffel legen und bis zum Löffelrand einschneiden. Die Kartoffeln mit den Kräutern bespicken und mit Butter oder Öl einstreichen.

Im Backofen je nach Größe ca. 40 – 60 Min. bei 200 C backen und mit Kräutersalz abschmecken.

