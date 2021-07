per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Saziye Diener Rezeptautor/Rezeptautorin: Saziye Diener

Zutaten:

Rhabarber

Zucker

2 Essl. Cognac

Pudding-Pulver (Vanille)

1 Becher Sahne

Erdbeeren

Zubereitung:

Rhabarber abschälen und in Stücke schneiden, alles in einen Topf geben, Zucker dazu bis der Rhabarber zugedeckt ist. Auf niedriger Stufe Kochen bis der Rhabarber ganz weich ist. Ein Glas Wasser nehmen, dazu ein Löffel Vanille-Pudding-Pulver umrühren und das Glas zu dem Rhabarber geben. Alles noch einmal Kochen lassen, damit es eindgedickt wird. Cognac dazu. Alles kalt werden lassen.



In der Zeit den Becher Sahne aufschlagen. Sobald der Rhabarber kalt geworden ist die aufgeschlagene Sahne unterrühren. Erdbeeren vierteln und mit Zucker bestreuen. Das Dessertglas als erstes mit den Erdbeeren füllen, oben drüber Rhabarber-Creme und nach Beliebigkeit dekorieren. Ich habe mit Sahne und Minze dekoriert.

