Zutaten:

Rinderbraten mit Feigen-Pinienkernen-Champignon-Füllung:



1 kg Rinderfleisch (z. B. Bug, Keule vom Metzger als Rollbraten zugeschnitten

100 g getrocknete Feigen

50 g Pinienkerne

100 g Champignons

3 Zwiebeln

2 EL verschieden orientalische Gewürze

(Kardamom, Knoblauch, Koriander, Kreuzkümmel, Gewürznelken, rosenscharfes Paprikapulver, Zimt)

2 Lorbeerblätter

150 ml Rotwein

100 g Sahne

100 g Creme fraiche

2 Gewürznelken

2 Möhren

150 g Knollensellerie

2 TL Senf, Salz und Pfeffer aus der Mühle

Rosmarinkartoffeln:



800 g festkochende Kartoffeln

4 Zweige Rosmarin

2 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer aus der Mühle

Gemüse:

4 große Möhren

100 g Zuckerschoten

1 EL Olivenöl

2 frische Feigen

Salz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

Füllung:

Die Feigen, Zwiebel und Champignons in Würfel schneiden, alles in eine Bratpfanne geben. Pinienkerne dazugeben und alles mit verschiedenen orientalischen Gewürzen würzen und alles 5 Minuten lang andünsten.

Rinderbraten:

Den Braten in der Mitte des Bauches aufschneiden. Mit Senf, Salz und Pfeffer gut einreiben und mit der Feigen-Pinienkernen-Champignon-Masse füllen. Das Ganze mit einem Bratenfaden zubinden und nochmals einreiben.



Der Braten und 2 ganze Zwiebeln, Lorbeerblätter, Nelken, Karotten, Sellerie in eine Bratenform geben und eine Prise Salz, 1 Wasserglas Rotwein und 1 Glas mit Wasser drüber gießen. Das alles 60 Minuten im Backofen bei 180° braten lassen.



Nach dem Braten eine tolle Soße aus der Brühe zubereiten. Zu der Brühe aus der Bratenform ein Becher Sahne und ein Becher Creme fraiche geben, mit Pfeffer und Salz ein letztes Mal abschmecken und schon ist die Soße für den Braten fertig. Den Braten in Scheiben schneiden und mit der Soße servieren.

