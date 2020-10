per Mail teilen

Portionen: 6

Spargelsuppe

Zutaten:

250 g Spargel

Salz

40 g Butter

40 g Mehl

1 Eigelb

3 EL Sahne

Zitronensaft

Zucker

frisch geriebene Muskatnuss

Zubereitung:

Den Spargel waschen, schälen und die holzigen Enden entfernen, die Spargelschalen beiseitestellen. Die Spargelstangen in etwa 2 cm lange Stücke schneiden, die Spargelspitzen beiseitestellen.

Die Spargelschalen in etwa 2 l Salzwasser 1 bis 1 1/2 Stunden köcheln lassen. Die Spargelschalen in ein Sieb abgießen, den Sud in einem Topf auffangen.

Die Spargelstücke (nicht die Spitzen) etwa 1 Stunde im Sud köcheln lassen. Bei Bedarf evtl. noch etwas Wasser dazugießen. Die Suppe pürieren und durch ein Sieb in einen Topf abgießen bzw. das Püree mit einem Löffel durch das Sieb streichen. Die Suppe warm halten.

Inzwischen die Spargelspitzen in etwa 1 l Salzwasser 20 Minuten garen. Die Spargelspitzen mit dem Schaumlöffel herausnehmen, den Sud beiseitestellen.

Die Butter in einem Topf zerlassen, das Mehl darin unter Rühren anschwitzen. Mit dem Sud ablöschen, aufkochen und 5 Minuten quellen lassen. Zur Suppe geben und verrühren.

Das Eigelb mit der Sahne verquirlen und unter die Suppe rühren. Die Suppe weiter warm halten, aber nicht mehr kochen. Mit Zitronensaft, Salz und je 1 Prise Zucker und Muskatnuss abschmecken. Die Suppe mit den Spargelspitzen in tiefen Tellern anrichten und nach Belieben mit bissfest gegarten grünen Spargelspitzen und essbaren Blüten (z.B. Kapuzinerkresse, Gänseblümchen und/oder Hornveilchen) garnieren.

