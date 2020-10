per Mail teilen

Rinderroulade im Pilzbett SWR SWR/megaherz

Portionen: 5 Koch/Köchin: Martina Koch Rezeptautor/Rezeptautorin: Martina Koch

Zutaten:

für die Rouladen:

4 Rinderrouladen

1 kg Champignons

ca. 350 g Speckwürfel

3 große Möhren

4 Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

250 ml trockener Rotwein

250 ml Sahne

125 ml Fleischbrühe

3 EL Petersilie, gehackt

Butterschmalz zum Anbraten

Salz und Pfeffer

für das Pilzbett:

1 kg Pfifferlinge

ca. 250 g Speck

2 Zwiebeln, gewürfelt

ca. 2 EL Petersilie, gehackt

Salz und Pfeffer

für die Semmelknödel:

250 g Semmel (altbackenes Brötchen)

300 ml Milch

2 Eier

70 g Butter

60 g Zwiebeln, gewürfelt

1-2 EL Petersilie, gehackt

eine gute Prise Salz

Muskat nach Geschmack

Zubereitung:

Rouladen:

Die Rouladen mit Salz und Pfeffer würzen. Speck und Zwiebeln kleinschneiden. Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Speckwürfel kurz anbraten und dann Zwiebeln und die Hälfte der Champignons etwa 5 Minuten mit dem Speck dünsten. 3 EL gehackte Petersilie unterheben.

Die Pilzmasse gleichmäßig auf das Fleisch streichen und die Rouladen einwickeln.

Butterschmalz in einem großen Bratentopf zerlassen und die Rouladen von allen Seiten anbraten. Die großen Möhren würfeln und gegebenenfalls 3 zerkleinerte Knoblauchzehen zum Fleisch geben. Ein Teil des Rotweins und der Fleischbrühe hinzugeben und etwa 80 Minuten bei ca. 150 Grad im Backofen zugedeckt schmoren lassen. Gelegentlich wenden und nach und nach restlichen Wein und Brühe zugießen. Die restlichen kleingeschnittenen Champignons hinzufügen und noch einmal 10 Minuten schmoren lassen.

Das Fleisch aus dem Topf nehmen und die Sahne unter die Schmorflüssigkeit geben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Pilzbett:

Für das Pilzbett den Speck klein würfeln und anbraten. Zwei Zwiebeln würfeln und zum Speck geben. Die Pfifferlinge putzen und dazugeben. Solange dünsten bis die Flüssigkeit verkocht ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und frische Petersilie unterrühren.

Semmelknödel:

Semmel würfeln. Eier mit Milch, einer guten Prise Salz und Muskat verquirlen. Die Zwiebelwürfel in der heißen Butter glasig schwitzen. Petersilie zugeben. Alles gut miteinander vermengen – das kann gut auch einen Abend vorher vorbereitet werden.

Nun aus der Masse eine Rollen formen und in hitzebeständiger Folie fest einrollen. In leicht siedendem Wasser ca. 40 Minuten gar ziehen lassen. Zum Servieren in Scheiben schneiden.

