Geräuchertes Wild mit Birne und schwarzen Walnüssen SWR SWR/megaherz

Portionen: 5 Koch/Köchin: Brigitte Müllerleile Rezeptautor/Rezeptautorin: Brigitte Müllerleile

Zutaten:

Pro Teller:

Pro Person 5 Scheiben Wildschinken

Pro Person 3 Scheiben Coppaschinken

Pro Person 7 Scheiben Wildsalami

Pro Person 1 kleine Birne

für die eingekochten Birnen:

250 ml Weißwein

250 ml Wasser

1/4 Vanilleschote

etwas Zucker

Weitere Zutaten für Vorspeise:



1-2 TL Wildpreiselbeeren zum Füllen pro Birne

1-2 Scheiben schwarze Walnüsse (insgesamt 3 Stück für 5 Personen)

3 Röschen Feldsalat pro Teller

1-2 TL Frischkäse z.B. Camembert

ein paar Johanninüsse pro Teller

Etwas Preiselbeeren- oder Hagebuttenmarmelade zum Dekorieren

für die schwarzen Walnüsse:



Zwei Hände voll grüne Walnüsse (Johanninüsse)

1 l Schwarzwälder Schnaps

200 g Kandiszucker

Eine Prise Muskatnuss

für den Läuterzucker:



500 g Zucker

500 ml Wasser

für die Brennnesselknäckebrot:



400 ml Wasser

130 g Dinkelmehl

130 g Haferflocken

130 g gemischte Körner wie Sesam, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne

50 g Brennnesselsamen

50 ml Öl

1,5 TL Salz

Zubereitung:

Das oberes Drittel der Birne mit Stiel abschneiden und vorsichtig mit dem Kugelausstecher das Kerngehäuse entfernen.

Weißwein und Wasser mit etwas Zucker in einen Topf geben, kurz aufkochen lassen. Die Birnen und 1/4 Vanilleschote zugeben und 5-10 Minuten köcheln lassen.

Birne mit Wildpreiselbeeren füllen und das oberes Drittel der Birne wieder aufsetzen. Mit Schinken, Wildsalami, Feldsalat servieren. Mit schwarzen Walnüssen, etwas Frischkäse und Preiselbeeren- oder Hagebuttenmarmelade dekorieren.

Schwarze Walnüsse:

Ende Juni Walnüsse ernten. Die Nüsse sind gut, wenn die innere Schale noch weich ist. Nüsse halbieren oder in Scheiben schneiden und in ein Gefäß geben. Mit Schwarzwälder Schnaps bedecken. Kandiszucker und etwas Muskatnuss zufügen und die Walnüsse im Gefäß 4-6 Wochen ziehen lassen. Danach abgießen. So erhält man ein Walnusslikör. Die Walnüsse werden nun mit Läuterzucker eingeweckt und schmecken als Beigabe zu Eis, Obstsalat und Wildgerichten.

Läuterzucker:

Aus Zucker und Wasser wird ein Sirup gekocht. Dafür Zucker in einen Topf geben und hellbraun werden lassen, mit Wasser ablöschen. Unter Rühren aufkochen bis sich der Zucker ganz gelöst hat. Läuterzucker über die in Gläsern gefüllten Nüsse geben. Gut verschließen und im Backofen bei 90 Grad 45 Minuten einkochen.

Brennnesselknäckebrot:

Alle Zutaten zusammenrühren, die Masse eine Stunde quellen lassen und dann dünn auf ein mit Backpapier belegtes Backblech streichen. Bei 160-170 Grad ca. 20 Minuten backen. Danach die Masse in die gewünschte Größe schneiden und nochmals 20 Minuten backen bis das Knäckebrot trocken ist.

