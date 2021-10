per Mail teilen

Schwarzwälder Kirschtorte SWR SWR/Megaherz - Andreas Maluche

Portionen: 12 Koch/Köchin: Margarete Schwär Rezeptautor/Rezeptautorin: Margarete Schwär

Zutaten:

6 Eier

240 g Zucker

250g Mehl

50 g Kartoffelmehl

2 EL Kakao

1 TL Backpulver

Eine Prise Zimt

Kirschwasser

2 Gläser sauer Kirschen

2P Vanillepudding

1 l Sahne

Schoko Raspel

Zubereitung:

Biskuit-Teig:

Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen. Nach und nach Zucker einrieseln lassen und verrühren. Dann die Eigelbe einrühren und zuletzt Kakao, Mehl, Kartoffelmehl sowie das Backpulver unterheben.

Den Teig in einer 28 cm runden Backform 40 Min. lang bei 180 Grad Umlauft backen und danach abkühlen lassen.

Biskuitteig zwei Mal durch schneiden, dann mit Schnaps beträufeln. Die Kirschen abschütten und den Saft auffangen. Das Puddingpulver mit dem Kirschsaft verrühren und aufkochen.

Erste Boden die Kirschen verteilen, mit Pudding übergießen den zweiten Boden drauf legen. Kühl stellen.

Die Sahne für 5 Min. ins Gefrierfach, dann steif schlagen und ein bisschen Kirschwasser in die Sahne geben. Dann auf dem zweiten Boden Sahne verteilen. Den letzten Boden darauf und wieder die Sahne darauf verteilen. Die restliche Sahne mit einem Spritzbeutel in Form von 16 Rosetten am Rand der Torte verteilen und mit Kirschen und Schoko Streusel verzieren.

Die Torte kann gut am Vortag vorbereitet werden.

