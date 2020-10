Portionen: 6 Koch/Köchin: Julia Maisch Rezeptautor/Rezeptautorin: Julia Maisch

Mohn-Johghurt-Mousse auf Schoko-Crumble mit Beerensorbet SWR SWR/megaherz - Johannes Gerblinger

Zutaten:

Für die Mohn-Joghurt-Mousse:

4 Blatt weiße Gelatine

600 g Naturjoghurt

50 g Zucker

40 ml Zitronensaft

6 g gemahlener Mohn

180 g Sahne

Für das Beerensorbet:

225 g Zucker

Schale von 1 Bio-Zitrone (in breite Streifen geschnitten)

750 g gemischte Beeren

Für den Schoko-Nuss-Crumble:

150 g Zartbitterschokolade

200 g Mehl

25 g gemahlene Walnüsse

30 g Kakaopulver

2 EL brauner Zucker

Salz

150 g weiche Butter

ca. 500 g gemischte Beeren (nach Belieben)

Zubereitung:

Für die Mousse die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Joghurt, Zucker und Zitronensaft verrühren. Die Gelatine leicht ausdrücken und in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze auflösen. 3 EL Joghurtmasse mit dem Schneebesen unter die Gelatine rühren, dann diese Mischung zügig unter den restlichen Joghurt. Den Mohn unterrühren. Die Sahne steif schlagen und unterziehen. Die Mousse abgedeckt mindestens 6 Stunden im Kühlschrank fest werden lassen.



Für das Sorbet 225 ml Wasser mit Zucker und Zitronenschale aufkochen und offen etwa 5 Minuten zu einem Sirup einkochen lassen, dann vom Herd nehmen. Die Zitronenschale entfernen und den Sirup abkühlen lassen.



Inzwischen die Beeren verlesen bzw. putzen, waschen und trocken tupfen. Die Beeren zusammen mit der Hälfte des Sirups mit dem Stabmixer pürieren. Die Masse durch ein Sieb in eine Schüssel streichen. Den restlichen Sirup unterrühren. Die Masse in einer Eismaschine gefrieren lassen. Alternativ in eine flache Gefrierdose füllen und im Tiefkühlfach mindestens 3 Stunden gefrieren lassen, währenddessen mehrmals kräftig mit dem Schneebesen durchrühren.



Für den Schoko-Nuss-Crumble die Schokolade hacken. In einer Schüssel mit Mehl, Walnüssen, Kakaopulver, Zucker und 1 Prise Salz vermischen. Die Butter hinzufügen und alles zuerst mit den Knethaken des Handrührgeräts, anschließend mit den Händen zu Streuseln verarbeiten. Die Streusel abgedeckt etwa 1 Stunde kühl stellen. Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen und die Streusel darauf verteilen. Im Ofen auf der mittleren Schiene 8 bis 10 Minuten knusprig backen. Die Streusel herausnehmen und auskühlen lassen.



Jeweils 1 Streifen Schoko-Nuss-Crumble quer über den Teller geben. Mit einem Esslöffel von der Mousse jeweils 1 Nocke abstechen und darauf platzieren. Das

Sorbet ebenfalls mit einem Esslöffel oder mit einem Eisportionierer abstechen und danebensetzen. Nach Belieben die Beeren verlesen bzw. putzen, waschen

und trocken tupfen. Die Beeren auf die Teller verteilen und alles mit Minzeblättern dekorieren.

Übersicht aller SWR Rezepte