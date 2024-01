per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Katja Bihlmaier Rezeptautor/Rezeptautorin: Katja Bihlmaier

Zutaten:

720 ml Quittensaft gezuckert

1 Prise Zimt

19 St. Wacholderbeeren

500 ml kalter Schwarztee

3 Scheiben Zitronen

Zubereitung:

Den Quittensaft in einem mittelgroßen Topf erhitzen und mit Zimt und 7 Wacholderbeeren 4 Std. kaltstellen. Danach die Wacholderbeeren entfernen, in Gläser füllen und den Schwarztee dazugeben. Die restlichen Wacholderbeeren in die Gläser verteilen und mit Zitronenscheiben anrichten.

