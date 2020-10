per Mail teilen

Spanferkel mit Füllselkartoffeln und Apfelscheiben

Portionen: 6 Koch/Köchin: Maren Bornheimer-Schwalbach Rezeptautor/Rezeptautorin: Maren Bornheimer-Schwalbach

Zutaten:

1 Buntes Bentheimer Spanferkel aus Freilandhaltung

Jeweils 100g Leber-, Blutwurst und Schwartenmagen

2,5 kg festkochende Kartoffeln

Griebenschmalz zum Anbraten

250 g frisches Schweinemett

1 Apfel

1 Zwiebel

Honig

Mittelscharfer Senf

Roter Balsamicoessig

Apfel-Holundersaft

Riesling halbtrocken

Frischer Ysop

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Das Spanferkel für ca. 4 – 5 Stunden auf einem drehbaren Grill zubereiten. Danach in Scheiben schneiden und auf den Tellern anrichten.

Für die Füllselkartoffeln die Leberwurst, Blutwurst und den Schwartenmagen im Griebenschmalz mit dem frischen Mett in einer großen Pfanne anbraten. Kartoffeln schälen, in kleine Stücke schneiden und in der Pfanne mit der Wurst langsam braten lassen. Mit Salz, Pfeffer und frischem Ysop würzen.

Apfel entkernen und in dünne Ringe schneiden. Zwiebel in dünne Scheiben schneiden und langsam in einer Pfanne mit Balsamicoessig, Wein und Apfel-Holunder-Saft dünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Honig und Senf mischen und zum Schluss auf die Apfelringe mit den Zwiebeln gießen.

