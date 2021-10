Koch/Köchin: Anja Frey Rezeptautor/Rezeptautorin: Anja Frey

Pfitzauf mit Quittencreme SWR SWR/Megaherz - Andreas Maluche

Zutaten:

Quittenpralinen für 18 Stück:

300 ml Quittensaft

200 ml Quittenlikör

1 Päckchen Vanillezucker

6 Blatt weiße Gelatine

Gartenfrüchte: 7 Johannisbeeren, 7 Himbeeren, 7 Heidelbeeren

auf Schoko-Nuss-Biskuit:

Schoko-Nuss-Biskuit:

4 Eier

100 g Zucker

½ Tafel Feinbitter-Schokolade (kann auch durch fertige Raspelschokolade ersetzt werden)

125 g Walnüsse gehackt

Quittencreme:

50 ml Quittenlikör

250 g Quittenmus oder Gelee

250 ml Sahne

1 Päckchen Sahnesteif

250 g Naturjoghurt

Saft und Schale einer Zitrone

6 Blatt weiße Gelatine

1 Prise Kardamon

Melisse zum Garnieren

Pfitzauf:

3 Eier

1 EL Puderzucker

80 g Butter

125 g Mehl

Prise Salz

250 ml Milch

Puderzucker zum Garnieren

Zubereitung:

Quittenpralinen für 18 Stück:

Gelatine auflösen, den Quittensaft mit Vanillezucker und dem Quittenlikör gelieren lassen und in 18 kleinen Formen mit je einer Gartenfrucht (6 Johannisbeeren, 6 Himbeeren, 6 Heidelbeeren) füllen. Mindestens 2 Std. in den Kühlschrank stellen. Anschließend kurz ins heiße Wasserbad geben und zügig stürzen.

Quittencreme auf Schoko-Nuss-Biskuit:

Für den Schoko-Nuss-Biskuit die Eier trennen, die Eiweiße steif schlagen. Eigelbe und Zucker schaumig schlagen, den Eischnee vorsichtig unterheben. Die Schokolade klein hacken und mit den ebenfalls gehackten Nüssen unterheben. Die Teigmasse in kleine Gläser füllen und bei 175°C (Ober-/Unterhitze) ca. 15 Min. backen. Danach auskühlen lassen.

Quittencreme: Sahne mit Sahnesteif steif schlagen und vorsichtig alle weiteren Zutaten dazu geben (Quittenlikör, Quittenmus (oder –Gelee), Naturjoghurt, Saft und Schale einer Zitrone, aufgelöste Gelatine, Kardamom).

Quittencreme in die fertigen Schoko-Nuss-Biskuit-Gläser füllen und 2 Std. kalt stellen. Vor dem Servieren mit Melisse-Blättern garnieren.

Pfitzauf:

Zunächst den Backofen auf 220° C vorheizen. In der Zwischenzeit den Pfitzaufteig herstellen. Dazu die Eier und den Puderzucker in einer Rührschüssel mit einem Schneebesen gut miteinander verschlagen. Die Butter in einem Topf bei milder Hitze schmelzen lassen. In einer zweiten Schüssel das Mehl zusammen mit einer Prise Salz und der Milch mit dem elektrischen Handmixer zu einem glatten Teig verrühren. Anschließend die Eier-Puderzucker-Mischung dazugeben und von Hand mit dem Schneebesen unterrühren. Zum Schluss die flüssige Butter unterheben.

Die Pfitzauf-Formen buttern und den recht flüssigen Teig hineingeben. Dabei darauf achten, nicht zu viel Teig hineinzugeben, da dieser sonst nicht wie gewünscht aufgeht. Jede Form sollte ungefähr nur halbvoll mit Teig sein. Den Pfitzauf auf der mittleren Schiene ca. 25 bis 30 Min. goldbraun backen. Während des Backvorgangs die Tür des Backofens geschlossen halten, da das Soufflé ansonsten in sich zusammenfallen könnte. Zum Servieren den Pfitzauf mit Puderzucker bestäuben.

Übersicht aller SWR Rezepte