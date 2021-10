Mini-Quiche auf buntem Salat

per Mail teilen

Zutaten:

Grünkernsalat:

250 g Grünkern

2 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

Gemüsebrühe (damit Grünkern bedeckt ist)

250 g würzigen Gouda

5 rote Zwiebeln

300 g kernlose helle Trauben

100 g kleingehackte Walnüsse

Salz, Pfeffer

Kardamom

Essig

Zitronensaft

½ TL Pfefferminzsirup

Ackersalat mit Radiccho:

500 g Ackersalat

100 g Radicchio

Balsamico

Salz und Pfeffer

Wildkräuter zum Garnieren: Sauerampfer, Schafgarbe, Frauenmantel, Löwenzahnblätter und essbare Blüten

Walnuss-Öl

Frühlingszwiebeln

Mini-Quiche:

200g Mehl

100g zimmerwarme Butter

1 Ei

1 Bund Frühlingszwiebeln

6 große Tomaten

200g Schafskäse

2 Knoblauchzehen

frischer Thymian und Rosmarin

Salz, Pfeffer

250 g Creme fraiche

Mais fürs Blindbacken

Zubereitung:

Grünkernsalat:

Den über Nacht eingeweichten Grünkern mit den Knoblauchzehen und der normalen Zwiebel in der Gemüsebrühe ca. 40 Min. leicht köcheln und abkühlen lassen. Den Gouda, die roten Zwiebeln und die Trauben in sehr kleine Würfel schneiden und mit den kleingehackten Walnüssen zum abgekühlten Grünkern dazugeben. Mit Salz, Pfeffer, Kardamom, Essig und Zitronensaft abschmecken

Tipp: zum Schluss einen halben Teelöffel Pfefferminzsirup untermischen und ca. 1 Stunde ziehen lassen!

Ackersalat mit Radiccho:

Ackersalat und Radicchio waschen, mit Balsamico, Salz und Pfeffer anrichten. Mit den Wildkräutern, Blüten, ein paar Tropfen Walnuss-Öl und ein paar Ringen der Frühlingszwiebeln garnieren.

Mini-Quiche:

Das Mehl mit der zimmerwarmen Butter und dem Ei zu einem Teig kneten und kühl stellen.

Für die Füllung:

Die Frühlingszwiebeln, die Tomaten sowie den Schafskäse klein schneiden, mit Knoblauch, Thymian, Rosmarin , Salz, Pfeffer und der Creme fraiche abschmecken und kühl stellen.

Den Quicheteig in Formen füllen und bei 160 Grad ca. 15 Min. blind backen. Dazu den Teig mit Backpapier oder einer passend großen Papierbackform auslegen und Maiskörner drauf geben, so dass die Fläche bedeckt ist. So kann der Rand der Quiche aufgehen, der Boden bleibt aber flach.

Anschließend die Füllung einfüllen und weitere 15 Min. backen lassen.

