Portionen: 6 Koch/Köchin: Michaela Frick Rezeptautor/Rezeptautorin: Michaela Frick

Salat der Saison mit bunten Kartoffelchips SWR SWR/Megaherz - Wolfgang Maria Weber

Zutaten:

Salat:

200 - 250 g gemischte Blattsalate (Eichblatt, rot- grün), Lollo Rosso

1 Gurke

2 Bund Radieschen

2 Paprika ( rot)

2 Karotten

Frühlingszwiebeln

Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne

Schnittlauch

Kartoffeldressing:

1 gekochte Kartoffel mehlig (Afra)

2 EL Essig

3 EL Öl

1 TL Senf

3 EL Quittensaft

50 ml Wasser

1 Zehe Knoblauch

Salz, Pfeffer

Kartoffelchips:

200 g Kartoffeln, vorwiegend festkochend, Agria und St. Galler (lila)

Rapsöl

Zubereitung:

Salat mit Kartoffeldressing:

Dressing: Kartoffel schälen und in kleine Würfel schneiden. Alle Zutaten mit den Kartoffeln in einen hohen Mixbecher geben und mit dem Mixstab pürieren.

Die Blattsalate putzen und die Blätter in mundgerechte Stücke rupfen. Paprika und Karotten in kleine Würfel, die Gurke und die Radieschen in dünne Scheiben schneiden.

Mit Radieschen, Gurke, Paprika, Karotte, Frühlingszwiebeln, Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen die Teller anrichten.

Zum Dekorieren: von der Frühlingszwiebel das Zwiebelrohr schräg schneiden.

Kartoffelchips:

Die Kartoffeln mit der Schale auf die Kartoffelchips-Maschine aufstecken und in Spiralen drehen.

Im heißen Rapsöl zunächst bei 140 Grad frittieren, dann die gelben Chips ein zweites Mal bei 170 Grad, die lilafarbenen nicht heißer als 160 Grad frittieren. Auf Küchenkrepp abtrocknen lassen.

Weinempfehlung: Grauburgunder

