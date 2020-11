per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Ulla Bernhard-Räder Rezeptautor/Rezeptautorin: Ulla Bernhard-Räder

Basilikumeis:

Himbeer-Espuma und Basilikumeis SWR SWR/Megaherz - Wolfgang Maria Weber

Zutaten:

Basilikumeis:

3 Eier (Eigelb)

250 ml Sahne

1 Bund Gewürzbasilikum

3 EL Zucker

Himbeer-Espuma:

200 g Himbeeren

200 g Sahne

20 ml Orangensaft

70 g Zucker

Blätterteigtaschen:

1 Packung TK-Blätterteigplatten

100 ml Weingelee

Zubereitung:

Basilikumeis:

Basilikum waschen, trocknen und Blätter von den Stielen zupfen. Blätter dann in die Sahne geben und mixen. Die Eier trennen und die Eigelb über dem Wasserbad cremig rühren. Zucker hinzugeben und weiterrühren bis sich der Zucker aufgelöst hat. Die Basilikumsahne langsam in die Eimasse einarbeiten, dann in Schälchen füllen und tiefkühlen.

Himbeer-Espuma:

Himbeeren, Orangensaft, Zucker und Sahne mischen und pürieren. Die Himbeerkerne durch ein feines Haarsieb absieben. Die Flüssigkeit in den Sahnespender geben und kalt stellen. Zum Servieren z.B. in Portionsgläser sprühen.

Blätterteigtaschen:

Blätterteig in Quadrate schneiden, diese jeweils mit einem ½ TL Weingelee bestreichen. Anschließend zu Dreiecken zusammenklappen. Mit einer Gabel die Ränder eindrücken und dann bei 200ºC backen.

Übersicht aller SWR Rezepte