Portionen: 6 Koch/Köchin: Ulla Bernhard-Räder Rezeptautor/Rezeptautorin: Ulla Bernhard-Räder

Kalbsleber mit Lavendel und Ringelblume SWR SWR/Megaherz - Wolfgang Maria Weber

Zutaten:

Kalbsleberwurstpastete mit Lavendel und Ringelblume:

225 g Kalbsleberwurst

70 g gehackte Haselnüsse

1 Ei

½ Brötchen

100 ml Rotwein

4 Ringelblumenblüten

4 Lavendelzweige

1 Zweig Petersilie

Salz (nach Belieben)

Eisweingelee:

0,375 l Scheurebe Eiswein

12 Blatt Gelatine (alternativ Agar-Agar)

Ringelblumenbutter:

200 g Butter

1 Prise grobkörniges Salz

2 Ringelblumenblüten

Currypulver

Zubereitung:

Kalbsleberwurstpastete mit Lavendel und Ringelblume:

Das halbe Brötchen in Rotwein einlegen. Die gehackten Haselnüsse in der trockenen Pfanne rösten. Die Ringelblumenblüten und die von den Zweigen gezupfte Lavendelblüten klein hacken. Kalbsleberwurst, Ei und das ausgedrückte Brötchen in eine Schüssel geben und mit der Gabel vermischen, dann die Hälfte der gehackten Blüten dazu geben. Alles gut vermengen und eventuell mit Salz abschmecken. In eine Pastetenform füllen und zugedeckt bei 80ºC im Backofen 1,5 Stunden trocknen. Anschließend auskühlen lassen.

Petersilie hacken, die Pasteten auf dem Teller anrichten und mit den restlichen Blüten und der Petersilie dekorieren.

Eisweingelee:

Gelatine nach Packungsanweisung in kaltem Wasser 10 Minuten einweichen.

Dann in einem Topf erwärmen und den Eiswein vorsichtig dazugeben und mit einem Kochlöffel gut verrühren. In Förmchen geben und im Kühlschrank erkalten lassen. Das Gelee nach 12 Stunden aus den Förmchen lösen.

Ringelblumenbutter:

Die weiche Butter mit Salz und etwas Curry mischen. Ringelblumenblüten klein schneiden und mit der Butter vermengen. Die Buttermasse in Klarsichtfolie zu einer Rolle formen und kalt stellen.

Alles auf einem Teller hübsch anrichten und mit einem Stück Hefezopf servieren.

