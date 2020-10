per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Susanne Rummel Rezeptautor/Rezeptautorin: Susanne Rummel

SWR - Andreas Maluche

Forellen:



4 EL Salz

4 Forellen (küchenfertig; à ca. 350 g)

4 kleine Zweige Rosmarin

Rotweinsalz (ersatzweise Kräutersalz)

24 Wacholderbeeren

1 großer Zweig getrockneter Rosmarin

Potpourri:



2 gelbe Zucchini

2 grüne Zucchini

4 Champignons

8 grüne Oliven (ohne Stein)

8 getrocknete Cranberrys

je 4 Stiele Basilikum, Dill und Petersilie

1/2 Bio-Zitrone

2–3 EL weißer Aceto balsamico

Kräutermeersalz

Pfeffer aus der Mühle

4 EL Olivenöl

Dip:



ca. 5 cm Meerrettichwurzel

1/2 Apfel

Saft von 1/2 Zitrone

2 EL Cidre

250 g Doppelrahmfrischkäse

Salz · Pfeffer aus der Mühle

brauner Zucker

Außerdem:



Grillholzkohle

Laubholzsägemehl

Für die Forellen das Salz in einem Topf mit 5 l Wasser auflösen. Die Forellen innen und außen waschen, in das Salzwasser legen und über Nacht zugedeckt kühl stellen. (Für den kleinen Hunger reichen als Vorspeise auch 2 Forellen.)

Am nächsten Tag den Rosmarin waschen und trocken tupfen. Die Fische aus dem Salzwasser nehmen, trocken tupfen und rundum mit Rotweinsalz einreiben. Die Rosmarinzweige längs hineinstecken, je 3 Wacholderbeeren dazugeben und die Fische an einem Räucherhaken mindestens 6 Std. in einen kühlen Luftzug hängen, bis sich die Haut trocken anfühlt.

Anschließend die Forellen im offenen Räucherofen, Kugelgrill oder Kaminofen hoch über der ausgeschütteten, glühenden Kohle eines Anzündkamins etwa 10 Min. anwärmen. Dann die Kohle mit Laubholzsägemehl, getrocknetem Rosmarin und restlichen Wacholderbeeren belegen und den Räucherofen bzw. Grill oder Kamin schließen und die Forellen etwa 45 Min. (nach Belieben auch länger) räuchern.

Für das Potpourri die Zucchini putzen, waschen und der Länge nach mit dem Sparschäler in Streifen schneiden. Die Pilze putzen, und falls nötig, trocken abreiben und in Scheiben schneiden. Die Oliven vierteln. Zucchini, Pilze, Oliven und Cranberrys auf vier Salatteller oder -schälchen verteilen.

Für das Dressing die Kräuter waschen, trocken schütteln, die Blätter bzw. Spitzen abzupfen und fein hacken. Die Zitrone heiß waschen und die Schale mit einem Zestenreißer in feinen Streifen abziehen. 1 TL Saft auspressen. In einer Schüssel den Essig und den Zitronensaft mit Salz, Pfeffer und den Zitronenzesten verrühren, dann das Olivenöl unterschlagen und zuletzt die Kräuter unterrühren. Das Dressing über die Zucchini träufeln und etwas ziehen lassen.

Für den Dip den Meerrettich schälen und sehr fein in eine Schüssel reiben. Den Apfel vierteln, schälen und das Kerngehäuse entfernen. Die Apfelviertel zum Meerrettich dazureiben. Mit dem Zitronensaft und dem Cidre beträufeln, dann den Frischkäse unterrühren und den Dip mit Salz und Pfeffer würzen und nach Belieben mit etwas braunem Zucker abschmecken.

Die noch leicht warmen, geräucherten Forellen mit dem Meerrettich-Dip und dem Zucchini-Potpourri anrichten.

