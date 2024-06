Portionen: 6 Koch/Köchin: Saziye Diener Rezeptautor/Rezeptautorin: Saziye Diener

Zutaten:

Für den Gemüse-Eintopf (Güveç):

Als Zutat eignet sich sämtliches Gemüse, das der Garten hergibt. Saziye benutzt:

2 Auberginen

8 Spitzpaprika

4 Tomaten

2 Zucchini

4 Kartoffeln

2 Karotten

1 TL Pul Biber (türkisches Chili-Gewürz)

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 TL Oregano

1 TL Rosmarin

1TL orientalische Gewürzmischung

2 EL Butter

2 Knoblauchzehen

1 EL Tomatenmark

Öl

Für den Börek:

500 g Mehl

1 Ei

1 Glas Öl

Salz

1 Würfel frische Hefe

Wasser (Menge nach Bedarf)

Für die Füllung Nummer 1:

1 Dose Feta-Käse (1 kg, 60% Fett)

1 Bund Petersilie

Für die Füllung Nummer 2:

4 Bund frischer Spinat

1 Zwiebel

Salz

Pfeffer

1 TL Pul Biber

Öl

Zubereitung:

Gemüse-Eintopf (Güveç)

Gemüse, falls nötig, schälen und in Würfel schneiden. Jedes Gemüse für sich in einer Pfanne mit Öl andünsten. Danach Gemüse in eine Schüssel geben, vermengen und in eine Auflaufform geben.

In einer Pfanne Butter schmelzen, Tomatenmark, Knoblauch und die Gewürze mit einer halben Tasse Wasser kurz aufkochen lassen. Mit einem Esslöffel die aufgekochte Brühe über das Gemüse in der Auflaufform verteilen. Die Auflaufform in den vorgeheizten Backofen bei 180°C 20 Min. ziehen lassen.

Teig:

Mehl mit Hefe, Ei, Öl und Salz in eine Schüssel geben und kneten. Nach und nach etwas Wasser hinzufügen und so lange kneten, bis der Teig sich so weich wie ein Ohrläppchen anfühlt. Dann ein Tuch über die Schüssel legen und mind. 1 Std. ruhen lassen. Währenddessen die Füllungen vorbereiten.

Füllung Nummer 1:

Feta in eine Schüssel bröseln, Petersilie kleinhacken und dazugeben. Das Ganze gut umrühren.

Füllung Nummer 2:

Spinat kleinschneiden und für höchstens 3 Min. in kochendes Salzwasser geben. Den Spinat aus dem Wasser nehmen, kalt werden lassen und mit den Händen das noch vorhandene Wasser ausdrücken.

Zwiebeln in Ringe schneiden und in einer Pfanne mit Butter anrösten, Salz, Pfeffer und Pul Biber dazugeben. Spinat zu den Zwiebelringen geben und schön vermengen.

Börek:

Hefeteig in 4 Kugeln aufteilen. In eine Schüssel Öl geben und die Kugeln darin wälzen, mit der Hand die Kugeln jeweils auseinander ziehen und auf eine flache Fläche legen. Es sollte eine ganz dünne Schicht Teig entstehen. Die vorbereiteten Füllungen auf den dünnen Teig geben und zu einer Schnecke ein­rollen. Somit ergibt das Ganze 4 Teigschnecken mit jeweils 2 verschieden Füllungen.

Die Schnecken auf ein Backblech legen und im vorgeheizten Ofen eine Stunde lang bei 170°C backen.

Saziyes Tipp: Börek kann man mit vielen verschiedenen Füllungen zubereiten, z.B. auch mit Kartoffeln oder Hackfleisch.

