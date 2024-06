Hausgemachte Pizza und Zwiebelkuchen

per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Helga Wisser Rezeptautor/Rezeptautorin: Helga Wisser

Hausgemachte Pizza SWR SWR/megaherz

Zutaten:

Für den Pizzateig (für 3 Pizzen):

1 kg Mehl (Dinkelmehl 1050 g)

10 g Hefe

½ Liter Wasser

1 TL Salz

Für den Kartoffelboden:

700 g Kartoffeln

Öl

Für die Tomatensoße:

500 g Pizzatomaten aus dem Glas

500 g gewürfelte frische Tomaten

1 EL Salz

2 EL Zucker

2 EL frischen Basilikum

Als Belag:

Je nach Geschmack und Saison: z. B. Zucchini, Aubergine, Paprika, Broccoli, Bohnen, Mais

Für den Zwiebel-Speck-Kuchen:

Für den Boden:

1 Becher Sauerrahm, 20% Fettgehalt

125 ml Sahne

2 Kartoffeln, fein gerieben

6 Zwiebeln, fein geschnitten

300 g Speck, fein gescnitten

Für den Belag:

1 kg Bergkäse oder mittel alter Gouda gerieben

200 g gewürfelter Schafskäse

Je nach Geschmack und Saison: Zucchini, Aubergine, Paprika, Broccoli, Bohnen, Mais, …

Zubereitung:

Pizzateig:

Die Zutaten mischen und über Nacht im Kühlschrank gehen lassen.

Tomatensoße:

Das Basilikum schneiden, mit den o.g. Zutaten vermischen und auf der Pizza verstreichen. Dann den Käse und das Gemüse darauf verteilen.

Kartoffelboden:

Die Kartoffeln waschen und mit der Schale mit einer Rösti-Reibe reiben.

Pfanne mit Öl erhitzen. Kartoffeln in der Pfanne verteilen und von beiden Seiten goldgelb braten (ca. 15 min jede Seite). Danach auf dem Pizzablech verteilen und nach Belieben belegen. Ca. 20 min bei 200°C backen.



Zwiebelkuchen:

Alle Zutaten für den Boden miteinander vermischen und in ein Pizzablech oder in eine runde Auflaufform gießen. Je nach Geschmack den Schnittkäse und den Schafskäse darauf verteilen.

