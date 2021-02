Portionen: 4 Koch/Köchin: Sabine Klemme Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabine Klemme

Kartoffelcremesuppe mit Orange SWR SWR/megaherz - SWR/megaherz

Zutaten:

für die Suppe:

500 g Kartoffeln

1 l Gemüsebrühe

1 Bund Suppengemüse

Ca.1/8 l frisch gepresster Orangensaft (2 Orangen)

100 g Schlagsahne

2 EL Butter

Salz nach Geschmack

für die würzigen Pinienkerne:

100 g Pinienkerne

2 EL Olivenöl

1 TL rotes Curry Pulver

1 Prise scharfes Curry Pulver

Einen Schuss Orangensaft

Meersalz und Pfeffer

Zubereitung:

Würzige Pinienkerne:

Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett kurz rösten. Herausnehmen. Knapp die Hälfte der Pinienkerne zum Bestreuen grob hacken und Beiseite stellen.

Die restlichen Kerne mit Curry im Universal-Zerkleinerer fein hacken. Öl und einen Schuss Orangensaft unterrühren. Currypinienkerne mit Meersalz würzen.



Suppe:

Suppengemüse und Kartoffeln putzen bzw. schälen und waschen. In kleine Stücke schneiden. Butter in einem Topf erhitzen. Suppengemüse und Kartoffeln darin unter Rühren an dünsten. Mit Orangensaft ablöschen. Brühe angießen und Salz dazugeben. Zugedeckt ca. 25 Minuten köcheln bis die Kartoffeln weich sind.

Die Suppe mit einem Stabmixer fein pürieren, dabei die Sahne untermixen. Nochmals unter Rühren aufkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Gehackte Pinienkerne und Currypinienkerne dazu reichen.

Übersicht aller SWR Rezepte