Johannisbeerlikör und Himbeermarmelade

Koch/Köchin: Ina Lichtenthäler Rezeptautor/Rezeptautorin: Ina Lichtenthäler

Zutaten:

Johannisbeerlikör:



750 ml Korn

300 g rote Johannisbeeren

300 g weißer Kandiszucker

1 Stück Vanilleschote

Himbeermarmelade:



500 g Erdbeeren

450 g Himbeeren

1 Päckchen Gelier-Zucker 1:1 (1 kg)

Zubereitung:

Johannisbeerlikör:

Johannesbeeren, Kandiszucker, Vanilleschote (aufgeschnitten) und Korn in dieser Reihenfolge in eine bauchige Flasche geben und mindestens 8 Wochen an einem sonnigen Platz ziehen lassen. Die Flasche darf nur mit einem Tuch verschlossen werden. Nicht dicht verschließen, da sonst kein Gärprozess stattfindet. Mindestens 1 x pro Woche die Flasche vorsichtig schwenken. Der Zucker muss vollständig aufgelöst sein, erst dann das Obst abseihen, und den fertigen Likör in Flaschen füllen.

Himbeermarmelade:

Früchte waschen und in einen Topf zum Kochen bringen, dann alles pürieren und den Gelierzucker hinzufügen. 5 Min. sprudelnd kochen lassen. Heiß in Gläser füllen und sofort verschließen.

